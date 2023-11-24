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Дело Акжаркын Турлыбай: Генпрокуратура рассказала новые подробности

Акжаркын Турлыбай Фото: пресс-служба МИД РК
В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали, как проходит расследование дела Акжаркын Турлыбай, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, полицейские расследуют дело в отношении предполагаемого организатора контрабанды, нигерийца, который предложил казахстанке заработать на перевозке вещей между странами. С момента его задержания в Нигерии прошло почти полтора года. Вот только подозреваемого Казахстану не выдают.

"Уголовное дело в отношении гражданина Нигерии Адинду Нонсо Фортуне расследуется по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", – рассказали Otyrar.kz в Генеральной прокуратуре РК.

Отмечается, что компетентным органам Нигерии по дипломатическим каналам направили запрос о его выдаче. 

Ранее стало известно, что задержанного по делу Акжаркын Турлыбай нигерийца планируют экстрадировать в Казахстан. 

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

В 2015 году МВД РК было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нигерии.

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Генпрокуратура Турлыбай Акжаркын Казахстан Китай
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