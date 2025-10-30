#АЭС в Казахстане
Общество

Генпрокуратура о деле Акжаркын Турлыбай: Не выпустим из-под контроля

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:36 Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года прокомментировал дело казахстанки Акжаркын Турлыбай, которая отбывает в КНР пожизненное заключение, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее сообщалось о попытках Казахстана добиться экстрадиции гражданина Нигерии Адинду Нонсо Фортуна по делу Акжаркын Турлыбай, и поинтересовались, на каком этапе находится этот процесс сейчас.

"Это дело и все дела прошлых лет, в том числе дело Акжаркын, которыми мы занимаемся. Мы этот вопрос не выпустим из-под контроля и будем добиваться его экстрадиции до конца. Здесь просто есть своя процедура: Интерпол устанавливает местонахождение разыскиваемого человека, после чего включается механизм экстрадиции. Сейчас мы только ждем установления его местонахождения. Как только оно будет установлено, сразу же приступим к вопросам экстрадиции", – ответил Галымжан Койгелдиев.

Он также рассказал, что если та или иная сторона затягивает со своим ответом, то Генпрокуратура направляет напоминания через дипломатические каналы. Подобные, по словам Галымжана Койгелдиева, отправлены не только в Нигерию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:36
МИД о деле Акжаркын Турлыбай: Все, что нужно, мы уже сделали

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

В 2015 году МВД РК было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нигерии. 22 июня 2022 года стало известно, что задержанного по делу Акжаркын Турлыбай нигерийца планируют экстрадировать в Казахстан.

31 октября 2024 года заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев отметил, что Генпрокуратура совместно с МИД РК проводит соответствующую работу. Он сообщил тогда, что от Акжаркын Турлыбай поступило заявление о том, что она хочет отбывать наказание в РК.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
