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Кошанов: Цель реформ президента – всеобщее равенство перед законами

Кошанов: Цель реформ президента – всеобщее равенство перед законами Фото: газета "Казахстанская правда"
Что такое "диктатура закона и порядка" и как это связано с пониманием справедливости, рассказал в интервью газете "Казахстанская правда" председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz.

Интервью приурочено к годовщине инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.

"Наша цель – это всеобщее равенство перед законами. Вне зависимости от статуса, толщины кошелька, фамилии. Это одна часть вопроса. А вторая – необходимость соблюдения принципа неотвратимости наказания за любой проступок перед обществом", – ответил спикер Мажилиса на вопрос журналиста.

В качестве примера он привел действие закона "О возврате активов", направленного на коррумпированных олигархов и высокопоставленных чиновников. Ерлан Кошанов отметил, что сейчас главная задача государства – вернуть похищенное народу.

Токаев

Фото: газета "Казахстанская правда"

"Это будет сигнал обществу – мы не посмотрели, кто этот человек или чей это человек. Это и есть верховенство права", – заключает мажилисмен.

Политик видит в этом и идеологическую задачу – объяснить казахстанцам, что любые тяжелые преступления начинаются с малых. Сегодня, по его мнению, в определенных частях общества укоренился правовой нигилизм, когда люди закрывают глаза на происходящие рядом правонарушения.

"Зачем сообщать о преступлении? Почему мы должны рассказать правоохранительным органам, что сосед бьет жену или рисует в подъезде, мусорит? Кто-то не сообщает, потому что считает, что это ничего не изменит. Другой не хочет иметь дело с правоохранительными органами и считает такие действия чем-то предосудительным. Но нам нужно объяснить казахстанцам, что любые тяжелые преступления начинаются с малых. Если человек не понес наказание и избежал ответственности, то у него притупляются чувства, он начинает думать, что и в следующий раз уйдет от ответственности", – уверен Ерлан Кошанов.

При этом он подчеркивает важность общественного контроля и гражданского участия.

"Мы не можем повесить камеру видеонаблюдения в каждый дом, в каждую квартиру. Граждане тоже должны быть ответственными за то, что происходит рядом с ними. Я бы назвал это идеей всеобщего неравнодушия и взаимной ответственности. Это наряду с верховенством закона должно стать нашей главной идеологемой. Именно об этом говорил президент, выступая на торжественном собрании посвященном Дню Республики", – отмечает спикер Мажилиса.

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