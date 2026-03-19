Ерлан Кошанов: На наших глазах рождается новая политическая культура

Председатель Мажилиса, руководитель Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" Ерлан Кошанов в интервью газете "Казахстанская правда" заявил о существенных изменениях в сознании и мышлении казахстанцев за последние годы.

Он напомнил, что с 2022 года неоднократно объехал регионы страны, находясь в составе Республиканского штаба по президентским выборам и Общенациональной коалиции по проведению референдума. И с каждой новой поездкой, по его словам, становилось все заметнее, насколько политически зрелым становится общество.

"На наших глазах рождается новая политическая культура – культура участия, ответственности и сопричастности. И это закономерный результат последовательного реформаторского курса главы государства. Президент не раз подчеркивал, что ключевые решения должны принадлежать народу. И сегодня мы видим, как этот принцип становится реальностью. Люди больше не остаются в стороне – они вовлечены, они обсуждают, они спорят, они делают выбор. Они чувствуют, что от их голоса действительно зависит будущее", – подчеркнул спикер Палаты.

По словам Ерлана Кошанова, подход "вместе с народом" уже стал неотъемлемой частью общественной жизни. Он пробудил инициативу, усилил гражданскую активность и изменил само мышление граждан. Сегодня казахстанцев волнуют не только личные вопросы – они думают шире, глубже, стратегически, проявляя интерес не только к настоящему, но и к будущему страны.

Кроме того, председатель Мажилиса отметил, что члены Коалиции провели десятки тысяч встреч по всей стране – с жителями, представителями интеллигенции, учеными, трудовыми коллективами. В общей сложности это миллионы людей, с которыми состоялся прямой и откровенный диалог. Особое впечатление, по его словам, оставила атмосфера этих встреч – теплая и искренняя.

"Люди делились своим пониманием Конституции, говорили о своих ожиданиях, планах, иногда даже о переживаниях. Порой через собственные жизненные примеры, а иногда даже через стихи они объясняли, почему поддерживают новую Конституцию и какие надежды связывают с будущим нашей страны", – поделился Ерлан Кошанов.

Параллельно, как подчеркнул спикер Мажилиса, велась большая работа в СМИ и социальных сетях. Ерлан Кошанов убежден, что благодаря этой скоординированной деятельности ведущих политических партий и НПО в составе единой Коалиции удалось донести смысл президентских реформ до граждан по всей стране.

В результате, по его словам, каждый смог увидеть в этих преобразованиях и новой Конституции нечто важное и близкое для себя – то, что отвечает интересам его семьи, его будущего и будущего всей страны.