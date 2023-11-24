Вниманию депутатов: есть проблемы острее самокатов, вейпов и лудомании

Депутаты часто поднимают вопросы, связанные с вейпами, электросамокатами или игроками в карты. Тогда как в стране превалирует преступность из-за бытового насилия и наркомании, а безработица растет. Zakon.kz расскажет, почему этим проблемам нужно уделять больше внимания.

49 раз заявляла на мужа, в итоге умерла от его побоев

По данным Генеральной прокуратуры и МВД, ежедневно в полицию поступает в среднем 300 заявлений по фактам бытового насилия. Это не учитывая тех, кто просит о помощи, но не заявляет на абьюзеров, боясь плачевных последствий. Но бывают случаи, когда даже законы не останавливают дебоширов. К примеру, в прокуратуре Костанайской области рассказали о женщине, которая 49 раз обращалась к стражам порядка, прежде чем ее убил муж.

Только за девять месяцев этого года осуждены более 700 семейных тиранов, а к административной ответственности привлечены свыше 50 тысяч домашних дебоширов. Причем социологи уверяют, что на деле применяющих физическую силу в спорах больше как минимум в 20 раз.

Из всего вытекает, что необходимо ужесточать законы. Юристы задаются вопросом: почему за нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью постороннему человеку светит уголовное наказание, а за аналогичные преступления семьянин может отделаться штрафом?

Наверное, эти вопросы нужно первостепенно решать, а потом переходить к тому, нужно ли вводить или не вводить водительские права для лиц, передвигающихся на электросамокатах.

Короткий путь наркомана

Усугубляются в стране и проблемы наркомании. Синтетические наркотики стали активнее распространять задешево среди молодежи.

"Синтетика" с первого приема вызывает сильнейшую зависимость. Наркоман может годами потреблять ее, при этом совсем не выделяться из толпы. Однако прожить в таком ритме человек сможет максимум пять лет. Со временем он жаждет больше, увеличивает дозы, это приводит к остановке сердца.

Эксперты считают, что законотворцам нужно заняться решением этой проблемы, изучив международный опыт. Например, Китая, Филиппин и других стран, где есть жестокие наказания, которые позволяют разоблачить и ликвидировать наркоиндустрию.

Между тем все чаще на повестке обсуждения вейпы. Депутаты намерены запретить их, ссылаясь на то, что ими пользуются подростки. Хотя вейпы не предназначены для несовершеннолетних. Они разработаны для взрослых курильщиков как продукт пониженного вреда, учитывая, что табачный дым содержит сотни ядов, провоцирующих рак и другие болезни.

Безработица и опасные условия труда на предприятиях

Безработица также остается острейшей проблемой, особенно в отдельных моногородах, таких как печально известный Жанаозен. Властям можно помочь работодателям в сфере крупной промышленности (в частности – нефтянки, как в Жанаозене, или горнодобывающего сектора, как в том же Шахтинске или Темиртау) больше создавать рабочих мест. Недавняя трагедия в Темиртау, которая унесла жизни 46 горняков и привела в итоге к разрыву отношений между правительством Казахстана и индийским магнатом Митталом, заставляет задуматься о формировании более строгой и системной законодательной базы в вопросе безопасности труда.

Депутатам сейчас необходимо направить усилия и сосредоточиться на решении важных проблем в обществе и государстве.