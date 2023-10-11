Депутаты потребовали от правительства поскорее решить судьбу вейпов в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса 11 октября депутаты обратили внимание на затягивание сроков по вопросу ограничения употребления или запрета электронных сигарет и вейпов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ремарку по этому поводу сделал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Он обратил внимание, что до сих пор у ответственных госорганов нет четкого решения на этот счет.

"По этому вопросу есть поручение главы государства. Он поднимал этот вопрос. Депутаты тоже много раз поднимали, но до сих пор нет четкого решения. Поэтому, Тамара Касымовна (Дуйсенова, заместитель премьер-министра. – Прим. ред), пришло время принять конкретное решение. У нас должна быть единая позиция, потому что это угрожает здоровью наших детей и будущего поколения. Поэтому надо ускорить решение этого вопроса". Ерлан Кошанов

Депутат Даулет Турлыханов отметил, что сегодня электронные сигареты и вейпы свободно продают несовершеннолетним. Это несет большую угрозу подрастающему поколению.

"Президент во время встречи с рабочими в Атырау отметил, что мы должны бороться с этим явлением, не должны допустить распространения вредной привычки. В настоящее время ученики тоже увлекаются вейпами, потому что они в свободной продаже на каждом углу. Если следовать заключению ВОЗ, в их составе очень много ядовитых, химических веществ, которые быстро проникают в мозг ребенка, способствуют сужению сосудов, дают нагрузку на сердце, а также приводят к поражению легких". Даулет Турлыханов

Депутат добавил, что бесконтрольное употребление вейпов – проблема не только для Казахстана, но и для всего мира.

"Сегодня применение таких электронных сигарет стало большой проблемой не только в нашей стране, но и во всем мире. В 2018 году, по результатам изучения поведения школьников, 14% детей и 6% мальчиков пользовались вейпами. Это вредные вещества, хотя на коробке написано, что (такое изделие. – Прим. ред.) не должно продаваться лицам до 20 лет. Надо обратить внимание на статистику: за последние полгода продажа вейпов выросла на 32%". Даулет Турлыханов

В связи с этим парламентарий обратился к главе профильного ведомства за комментариями по поводу позиции министерства.

Глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что сейчас рассматривают соответствующие поправки в законодательство.

"По вопросу запрета вейпов в нашей стране вносятся нормы в законопроекты. Они рассматривались на заседании правительства. В отрасли здравоохранения тоже поддерживают эти нормы. Сейчас вопрос о полном запрете применения вейпов рассматривают соответствующие компетентные органы". Ажар Гиният

Глава министерства добавила, что в ближайшем будущем госорганы дадут свои заключения, и пообещала ознакомить с ними депутатов.

В Казахстане с 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки предусмотрен штраф с конфискацией товара. С начала этого года изъяли вейпы и электронные сигареты без маркировки на 6,1 млрд тенге.