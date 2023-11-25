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Законодательство РК

25 ноября отмечается день за ликвидацию насилия в отношении женщин

насилие над женщиной Фото: freepik
Международный день призван обратить внимание на проблему насилия над женщинами во всех странах планеты. Он отмечается ежегодно 25 ноября, сообщает Zakon.kz.

Насилие в отношении женщин и девочек остается одним из самых распространенных и повсеместных нарушений прав человека в мире. 

По оценкам ООН, во всем мире 736 млн женщин — почти каждая третья — хотя бы раз в жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, сексуальному насилию со стороны постороннего человека или и тому, и другому.

По их данным, на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек направляется всего 5% государственной помощи, а на его предотвращение — менее 0,2%.

Также в этот день министр культуры и информации РК Аида Балаева опубликовала ролик в поддержку борьбы с насилием против женщин.

Она обратила внимание на то, что стране необходимо объединить усилия в борьбе против насилия над женщинами. 

"Ежедневно сотни женщин становятся жертвами физического, психологического, экономического или сексуального насилия. Не всегда развод помогает женщинам обрести свободу от преследований. Многие из них молчат, чувствуют стыд или боятся сообщить о происходящем", – рассказала министр.

Балаева считает, что насилие в отношении женщин – серьезное препятствие на пути к процветающему обществу, оказывающее разрушительное воздействие на жизнь.

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