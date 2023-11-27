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Похолодание, снег, дождь: теплая погода на юге Казахстана сменится обильными осадками

Похолодание, снег, дождь: теплая погода на юге Казахстана сменится обильными осадками Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов черного моря. Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега.

"28 ноября – на западе, 29 ноября – в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября – на большей части страны, также ожидаются туманы, гололед.  Усиление ветра 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью", – рассказали синоптики. 

Как отмечают синоптики, его влияние особенно почувствуют жители южных регионов республики, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от 15-24 до 0-12 тепла.

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