На юге – дождь, на востоке – без осадков: какую погоду принесет циклон в Казахстан 29 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние циклон, ожидается дождь и снег.

"В горных районах юго-востока страны – сильные осадки, на юге – дождь, в горных районах юга – сильный дождь", – рассказали в синоптики.

Синоптики отмечают, что лишь на крайнем западе, востоке ожидается погода без осадков.

По Казахстану синоптики прогнозируют туманы, усиление ветра, северо-западе, севере страны –гололед.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0°С, днем +4+6°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +14+16°С.