Туман накроет 14 областей Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана 28 ноября, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область

Днем 29, ночью и утром 30 ноября в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь и снег .

28-30 ноября –на юге, в горных районах ожидается туман.

30 ноября – в горных районах ожидается гололед.



28-30 ноября –ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 29 ноября днем порывы 23-28 м/с.

В Таразе 30 ноября – туман. 29 ноября – днем ветер юго-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

Жетысуская область

28 ноября ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Северо-Казахстанская область

28 ноября – на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске 28 ноября – ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Акмолинская область

28 ноября в Акмолинской области – ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с.

В Кокшетау 28 ноября ожидается ветер юго-восточный ночью и утром порывы 15 м/с.

Павлодарская область

28 ноября ночью на юге Павлодарской области синоптики прогнозируют туман.

Карагандинская область

28 ноября на севере Карагандинской области – туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе области ожидаются порывы 18 м/с.

Улытауская область

28 ноября на севере, востоке Улытауской области – туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области ожидаются порывы 18 м/с.

Актюбинская область

28 ноября днем на севере Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области – туман.

Костанайская область

28 ноября на востоке Костанайской области – гололед. На западе, севере области – туман.

Западно-Казахстанская область

28 ноября на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области – гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

В Уральске 28 ноября ночью и утром – туман, гололед.

Атырауская область

28 ноября ночью на севере-востоке Атырауской области – туман. Ветер северо-западный на востоке, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырау 28 ноября ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Мангистауская область

28 ноября в Мангистауской области – ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Актау 28 ноября ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Восточно-Казахстанская область

28 ноября на севере, юге области синоптики прогнозируют туман.

Абайская область

28 ноября на востоке, севере, юге области – туман.