Туман накроет 14 областей Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Жамбылская область
Днем 29, ночью и утром 30 ноября в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь и снег .
28-30 ноября –на юге, в горных районах ожидается туман.
30 ноября – в горных районах ожидается гололед.
28-30 ноября –ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 29 ноября днем порывы 23-28 м/с.
В Таразе 30 ноября – туман. 29 ноября – днем ветер юго-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.
Жетысуская область
28 ноября ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, временами порывы 23-28 м/с.
Северо-Казахстанская область
28 ноября – на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске 28 ноября – ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.
Акмолинская область
28 ноября в Акмолинской области – ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с.
В Кокшетау 28 ноября ожидается ветер юго-восточный ночью и утром порывы 15 м/с.
Павлодарская область
28 ноября ночью на юге Павлодарской области синоптики прогнозируют туман.
Карагандинская область
28 ноября на севере Карагандинской области – туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе области ожидаются порывы 18 м/с.
Улытауская область
28 ноября на севере, востоке Улытауской области – туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области ожидаются порывы 18 м/с.
Актюбинская область
28 ноября днем на севере Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области – туман.
Костанайская область
28 ноября на востоке Костанайской области – гололед. На западе, севере области – туман.
Западно-Казахстанская область
28 ноября на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области – гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.
В Уральске 28 ноября ночью и утром – туман, гололед.
Атырауская область
28 ноября ночью на севере-востоке Атырауской области – туман. Ветер северо-западный на востоке, севере, юге области порывы 15-20 м/с.
В Атырау 28 ноября ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.
Мангистауская область
28 ноября в Мангистауской области – ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.
В Актау 28 ноября ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.
Восточно-Казахстанская область
28 ноября на севере, юге области синоптики прогнозируют туман.
Абайская область
28 ноября на востоке, севере, юге области – туман.