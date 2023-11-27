Прокурор Жамбылской области о преступлениях: Дети скрывают проблемы

В прокуратуре Жамбылской области отметили, что эффективность проводимой профилактики с несовершеннолетними зачастую зависит от установления доверительных отношений с ними.

Нургалым Абдиров, прокурор Жамбылской области, выступая на форуме "Безопасность детей-задача общества", отметил, что дети скрывают свои проблемы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Создание таких условий, при которых ребенок может сообщить об имеющейся проблеме, не опасаясь за негативные последствия и огласки, обязательно при профилактической работе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Поэтому в рамках исполнения решения Консультативного совета в регионе начата реализация проекта "Саған комек!", целью которого является создание для всех учащихся возможности анонимного информирования уполномоченных органов о своих проблемах.