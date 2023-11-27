Элитного скакуна за 1,5 млн тенге зарезали на согым в Казахстане

У 30-летнего жителя Карагандинской области ночью из сарая увели чистокровного англо-арабского скакуна. Полиция нашла скотокрадов, но животное к этому времени успели разделать, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают стражи порядка, кража породистого коня произошла в поселке Агадырь Карагандинской области.

30-летний владелец обратился в полицию и сообщил, что приобрел скакуна специально для скачек, готовил его к международным соревнованиям. Животное содержалось в сарае возле дома, оттуда его и выкрали. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге.

Полицейским удалось найти злоумышленников.

"Сотрудники полиции установили личности подозреваемых – двоих мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Они были задержаны на блок-посту отдела полиции Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Аслан Ускембаев.

Подозреваемым грозит от 3-7 лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года сообщалось, что цены на мясо и мясные продукты в Казахстане выросли почти на 9% за год. При этом потребление мяса в стране растет.