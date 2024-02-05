Спецоперация в Таразе: у курьера изъяли наркотики на 36 млн тенге

26-летнего жителя Алматинской области задержали в Таразе за распространение наркотиков. У мужчины нашли килограмм мефедрона стоимостью около 36 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 5 февраля, в Таразе задержали наркокурьера, у которого изъяли почти килограмм мефедрона. Спецоперацию провели сотрудники регионального управления по противодействию наркопреступности.

"Во время личного досмотра у мужчины изъяли 35 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом и мелкокристаллической структурой. В квартире, которую арендовал задержанный, с помощью служебной собаки Мерри нашли еще 430 расфасованных пакетиков. Также обнаружены магниты, чтобы с двух сторон закрепить пакетики в тайниках. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество – мефедрон общим весом 978 граммов. Предотвращено распространение как минимум трех тысяч разовых доз на общую сумму примерно 36 млн тенге", – сообщил замначальника ДП Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.





На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что устроился работать курьером через мессенджер. Молодой человек с самого начала знал, с каким товаром ему придется работать. Он получал партии мефедрона в Алматы, потом на съемной квартире в Таразе фасовал наркотик и размещал его в тайниках-закладках.

Сейчас полиция выясняет, кто еще участвовал в преступной схеме по распространению синтетических наркотиков в Таразе.

Ранее в Астане задержали курьера, который признался в сбыте наркотиков.