Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спецоперация в Таразе: у курьера изъяли наркотики на 36 млн тенге

У наркокурьера в Таразе изъяли мефедрон на 36 млн тенге Фото: Zakon.kz
26-летнего жителя Алматинской области задержали в Таразе за распространение наркотиков. У мужчины нашли килограмм мефедрона стоимостью около 36 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 5 февраля, в Таразе задержали наркокурьера, у которого изъяли почти килограмм мефедрона. Спецоперацию провели сотрудники регионального управления по противодействию наркопреступности.

"Во время личного досмотра у мужчины изъяли 35 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом и мелкокристаллической структурой. В квартире, которую арендовал задержанный, с помощью служебной собаки Мерри нашли еще 430 расфасованных пакетиков. Также обнаружены магниты, чтобы с двух сторон закрепить пакетики в тайниках. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество – мефедрон общим весом 978 граммов. Предотвращено распространение как минимум трех тысяч разовых доз на общую сумму примерно 36 млн тенге", – сообщил замначальника ДП Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.


На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что устроился работать курьером через мессенджер. Молодой человек с самого начала знал, с каким товаром ему придется работать. Он получал партии мефедрона в Алматы, потом на съемной квартире в Таразе фасовал наркотик и размещал его в тайниках-закладках.

Сейчас полиция выясняет, кто еще участвовал в преступной схеме по распространению синтетических наркотиков в Таразе.

Ранее в Астане задержали курьера, который признался в сбыте наркотиков.

Читайте также

Угроза терроризма, Павлодар, школы
Почти половина учеников первой смены в Павлодаре не пошли в школы после сообщений о терактах
Нападение мужчины на детей в Астане прокомментировали в Минпросвещения
Нападение мужчины на детей в Астане прокомментировали в Минпросвещения
Нападение на детей в ЖК Астаны: подозреваемый мужчина задержан
Нападение на детей в ЖК Астаны: подозреваемый мужчина задержан
Никита Дробны
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: