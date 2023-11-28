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Мошенницы обманули людей на 140 миллионов тенге, представляясь сотрудницами акимата

Мошенницы обманули людей на 140 миллионов тенге, представляясь сотрудницами акимата Фото: pixabay
В Шымкенте вынесли приговор двум женщинам, которые представляясь сотрудницами акимата, обманули более 70 человек на 140 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Аль-Фарабийского района, мошеннической схемой они промышляли около года, сообщает телеканал Otyrar.

В среднем, каждый потерпевший заплатил обвиняемым от миллиона до двух миллионов тенге за помощь в приобретении квартиры по госпрограмме. Приговором суда обе жительницы Шымкента признаны мошенницами и осуждены к шести годам колонии.

"В течение года-полтора они работали. Потому что уже выявляются люди. Мошенники обещают сделать все за год, полтора. Уже больше потом люди терпеть не могут и пишут заявления", - заявил старший прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Шымкента Музафар Муталипов.

По словам прокурора, потерпевшие не вернули потерянные деньги, так как они уже потрачены мошенницами "на свои нужды". Теперь суд будет взыскивать эти деньги с подсудимых.

В прокуратуре Аль-Фарабийского района также отметили, что это не единственная схема аферы. Мошенники обещали получить безвозмездный грант от государства и адресную социальную помощь за энную сумму.

С начала года районным надзорным органом рассмотрено 62 уголовных дела в отношении 87 задержанных. Среди заядлых аферистов немало мошенниц-рецидивисток, большинство из них уже отбывали свой срок в местах не столь отдаленных.

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