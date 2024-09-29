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Почти на 200 млн обманула жителей Шымкента бывшая сотрудница ЦОНа

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 15:50 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте вынесли приговор бывшей сотруднице Центра обслуживания населения, которая обманула 15 человек почти на 200 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Будучи главным специалистом городского Центра обслуживания населения, женщина в совершила ряд мошенничеств. В 2022 году войдя в доверие к одной из жительниц Шымкента, она пообещала ей приватизировать земельный участок площадью 20,0800 га, а затем предложила совместную работу –открыть центр тестирования. Также сотрудница ЦОНа сказала, что поможет получить квартиру по государственной программе.

"За это подсудимая получила от потерпевшей деньги в общей сумме 113 000 000 тенге. По остальным 14 эпизодам, она также обманула потерпевших обещая им помощь в получении квартир по государственным программам. Общий ущерб составил 71 356 000 тенге", – рассказали в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Бывшую сотрудницу ЦОНа признали виновной в совершении мошенничества в особо в крупном размере и заключили под стражу в зале суда. Ее приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

Также суд удоволетворил гражданские иски и возложил на орган опеки и попечительства обязанность по определению опекунов несовершеннолетним детям осужденной.

Приговор не вступил в законную силу.

В сентябре 2024 года в Западно-Казахстанской области суд вынес приговор по факту организации финансовой пирамиды и хищения крупной суммы денег. На скамье подсудимых оказалась уроженка Уральска, которая обманула сограждан более чем на 300 млн тенге.

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