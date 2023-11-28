Начальник местной полицейской службы в Актау уволен за драку в ночном клубе

В соцсетях обсуждают информацию о том, что в одном из ночных клубов Актау произошла драка, которую инициировали двое правоохранителей. В департаменте полиции Мангистауской области 28 ноября подтвердили, что данное дело расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство), сообщает Zakon.kz.

По данным из социальных сетей, драка случилась в ночь с 26 на 27 ноября в одном из развлекательных заведений, пишет Lada.kz.

"27 ноября текущего года, около 02:00 часов в ходе ножевой драки в одном из ночных клубов города Актау установлен начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау Е.Отаров, который в алкогольно опьяненном состоянии использовал столовый нож и нанёс ранения гражданскому лицу Ж.Есбосынову, гражданину РК 1996 года рождения. При этом, драку спровоцировал находившейся в компании Е.Отарова, командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции Н.Магзамов, который словесно оскорбил Ж.Есбосынова и первым нанёс удар по лицу потерпевшего. В итоге, полицейские, используя служебные полномочия, вызвав дежурный экипаж подались в бегство с места события. Информация рассылается по WhatsApp", - говорится в рассылаемом сообщении.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, подтвердив, что по данному факту начато досудебное расследование, а также уволены два сотрудника, однако, отказались раскрывать имена и должности подозреваемых.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что двое сотрудников инициировали драку в одном из ночных клубов г.Актау, в ходе которой использовался столовый нож. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел. При этом, информация о том, что в драке использовался столовый нож не соответствует действительности. Разъясняем, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - сообщили в полицейском ведомстве.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемыми в совершении драки являются начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.

"Оба сотрудника не задержаны. Находятся под подпиской о невыезде. Сегодня, 27 ноября, были уволены по отрицательным мотивам", - сообщил источник, приближенный к правоохранительным органам.

В октябре 2023 года сообщалось, что в отношении актауских полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней спортсменки Валерии Шальновой, завели уголовное дело. Их подозревают в превышении должностных полномочий.