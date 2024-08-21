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Восстановленного на службе полицейского начальника в Актау опять уволили

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:46 Фото: polisia.kz
Начальника местной полицейской службы в Актау, которого сначала уволили после драки в ночном клубе, затем восстановили через суд, снова решено снять с должности, сообщает Zakon.kz.

Такое решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда, куда с апелляционной жалобой на решение суда №2 Актау обратился Департамент полиции региона.

Как сообщили 21 августа в Мангистауском областном суде, с ноября 2022 года О. работал начальником отдела местной полицейской службы Управления полиции Актау. 27 ноября 2023 года Управление собственной безопасности начало досудебное расследование в его отношении по факту хулиганства. В тот же день на основании решения дисциплинарной комиссии О. уволили с занимаемой должности.

А 13 января 2024 года областная прокуратура прекратила досудебное расследование в отношении уволенного полицейского. И он пошел в суд №2 Актау с исковым требованием признать приказ Департамента об увольнении незаконным, отменить его и восстановить в прежней должности с выплатой заработной платы. Суд первой инстанции этот иск удовлетворил.

Однако в апелляционной инстанции приняли другое решение.

"Судебная коллегия, изучив материалы гражданского дела, пришла к выводу о том, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, неправильно определил круг обстоятельств, имеющих значение для дела, что явилось основанием для отмены обжалованного решения суда. Постановлением апелляционной коллегии решение суда № 2 города Актау отменено, вынесено решение об отказе в удовлетворении иска", – сообщили в облсуде.

Постановление суда вступило в законную силу.

В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что в одном из ночных клубов Актау произошла драка, которую инициировали двое сотрудников полиции. Сообщалось, что нетрезвый начальник местной полицейской службы использовал столовый нож и нанес ранения гражданскому. В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование, двоих сотрудников уволили.

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