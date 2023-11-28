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Как изменится аэропорт Алматы с приходом нового инвестора

Как изменится аэропорт Алматы с приходом нового инвестора Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве 28 ноября рассказал, как изменится аэропорт Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Марата Карабаева, как изменится аэропорт Алматы после прихода нового инвестора в лице группы компаний TAV Airports Holding. Министр транспорта ответил, что уже в июне 2024 года в алматинском аэропорту должен будет появиться совершенно новый комплекс, поскольку сейчас нагрузка на воздушную гавань гораздо выше плановой.

"Считайте, что аэропорт сверх своей возможности работает. Отсюда и очереди, отсюда и жалобы населения", – сказал глава Минтранспорта.

Приход в аэропорт группы компаний TAV Airports Holding, по его словам, изменит ситуацию. Аэропорт Алматы будет соответствовать международному стандарту.

"Компания управляет 18 другими аэропортами по миру. У нее колоссальный опыт имеется. И по международным стандартам это одна из самых крупных управляющих компаний... Да, сейчас неудобства возникают, потому что идет большая работа по возведению нового аэровокзального комплекса мощностью пассажиропотока до 8,5 млн человек. Как только ее завершат, – заявляется август 2024 года, но задачу ставим, чтобы в июне завершили, – мы будем внедрять совершенно другой уровень сервиса. Одновременно после завершения начнется ремонт текущего аэровокзального комплекса в аэропорту Алматы", – пообещал Марат Карабаев. 

Ранее 28 ноября министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как новый инвестор должен будет изменить аэропорт Астаны.

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