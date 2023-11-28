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Как новый инвестор должен будет изменить аэропорт Астаны

Как новый инвестор должен будет изменить аэропорт Астаны Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве 28 ноября напомнил о планах по передаче аэропорта Астаны новому арабскому инвестору. Он также рассказал, какие требования предъявили к новому инвестору, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что аэропорт Астаны могут передать арабскому инвестору – группе компаний Abu Dhabi Airports.

"У них есть новые направления, куда входят крупные международные аэропорты по миру. Вы же  Abu Dhabi Airports пользовались? Один из самых больших аэропортов, 28 млн пассажиропоток, менеджмент очень-очень высокий. Именно те стандарты, которые имеются в такого рода аэропортах, будут развивать в Астане. С приходом новых управляющих компаний появляется совсем другой уровень сервиса и менеджмента. Это очень важно. При этом мы же не говорим, что просто иностранной компании передаем аэропорт. Мы говорим, что ставим перед иностранной компанией конкретные задачи", – пояснил Марат Карабаев. 

Речь идет о ремонте взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса, а также требовании по созданию аэрохаба, где будут аккумулироваться и распределяться все грузы. В результате вокруг аэропорта создадут новые рабочие места. 

"Тем самым мы значительно снижаем нагрузку на республиканский бюджет, эти деньги на другие нужды населения направляем. Вот некоторые из вопросов, которые мы с арабским инвестором обсуждаем. Они говорят: давайте мы создадим вокруг аэропорта чуть ли не совершенно новый уровень менеджмента – большие складские помещения, новые гостиничные комплексы и отдельную зону для сотрудников аэропорта. По сути, с приходом новых инвесторов возрождается такой небольшой центр передвижения. Выводим на международный уровень аэропорт", – добавил глава Минтранспорта.

Министр также прокомментировал вопрос о том, почему аэропорт Шымкента сняли с торгов.

"Аэропорт Шымкента был снят с торгов для того, чтобы привлечь туда инвестора. Речь идет о конкретном инвесторе. Рядом идет строительство комплекса группы компаний Scat, и мы сейчас ведем переговоры, чтобы передать аэропорт конкретному отечественному инвестору, чтобы все в одном комплексе было", – резюмировал Карабаев.

8 ноября сообщалось, что аэропорт Астаны переходит в управление компании из ОАЭ.

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