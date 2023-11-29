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В Казахстане на декабрьские праздники запустят дополнительные поезда

В Казахстане на декабрьские праздники запустят дополнительные поезда Фото: rail-news.kz
В праздничные дни – День Независимости Казахстана, Новый год из-за повышенного спроса пассажиров КТК запускает дополнительные поезда, сообщает Zakon.kz.

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:

  • №201/202 "Нур-Султан 1 – Шымкент" – три рейса отправлением из столицы – 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента – 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
  • №203/204 "Нур-Султан Нурлы жол – Алматы 2" – пять рейсов – отправлением с вокзального комплекса Нурлы жол – 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы 2 –16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.

Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

"Также назначены дополнительные рейсы электропоезда №7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении – 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года", – рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест нет.

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