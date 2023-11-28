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Что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест нет

Что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест нет Фото: Zakon.kz
В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" рассказали, что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест уже нет, сообщает Zakon.kz.

Можно воспользоваться услугой "Лист ожидания". Данная услуга  позволяет пассажиру при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь на его выкуп, в случае появления освободившегося места.

"Сделать это только можно не ранее семи дней и не позднее двух часов до отправления поезда. О наличии свободного места пассажир получает оповещение о необходимости выкупа билета в личном кабинете, а также через SMS-уведомление", – рассказали в компании.

Встать на "Лист ожидания" можно в личном кабинете на сайте bilet.railways.kz. Данная услуга бесплатная.

Ранее стало известно, что в Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда. 

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Анастасия Стативкина
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