К казахстанцам обратились с важной информацией по выплате пенсионных накоплений

Сегодня, 9 февраля 2026 года, в пресс-службе АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) обратились к казахстанцам с важной информацией по выплате пенсионных накоплений по графику, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе напомнили, что ежемесячные пенсионные выплаты по установленному графику из ЕНПФ в соответствии с Социальным кодексом РК осуществляются лицам, достигшим пенсионного возраста (мужчины – 63 года, женщины – 61 год), а также лицам с инвалидностью I или II группы, установленной бессрочно, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, в порядке, определяемом правительством РК.

"Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных видов пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста, а также назначения базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета получателям необходимо своевременно обращаться в государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту жительства. Сделать это можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Все виды пенсионных выплат производятся со дня обращения. При этом днем обращения считается день регистрации заявления и необходимых документов в ЦОН при условии, если получатель достиг пенсионного возраста, если он обратился раньше – днем обращения считается день достижения пенсионного возраста. Необходимо помнить о том, что за пропущенный период выплаты пенсии из госбюджета, а также из ЕНПФ не назначаются", – говорится в обращении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что "важно своевременно обратиться для оформления выплат пенсии из бюджета, потому что для их назначения требуется проверка трудового стажа по представленным получателем документам".

"В целях оказания проактивной услуги по осуществлению пенсионных выплат из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их выплатой, ЕНПФ проводит ежегодную сверку совместно с государственной корпорацией на предмет наличия у данных граждан назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств. По результатам ежегодной сверки при выявлении лиц, у которых имеются назначенные пенсионные выплаты за счет бюджетных средств, ЕНПФ оказывает им проактивную услугу (беззаявительно) по осуществлению им пенсионных выплат в рамках соответствующего соглашения, заключенного с государственной корпорацией, на банковские реквизиты, представленные получателями в ЦОН при назначении пенсионных выплат по возрасту", – отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в фонде пояснили, что за выплатой пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности I или II группы бессрочно необходимо обращаться в подразделения ЕНПФ либо через личный кабинет на сайте (enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

"Обращаем внимание, что в ЕНПФ для лиц с инвалидностью I или II группы, установленной бессрочно, организовано выездное обслуживание. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда". Пресс-служба ЕНПФ

Также в фонде отметили, что пенсионные выплаты за счет ДПВ можно начать получать до наступления общеустановленного пенсионного возраста – начиная с 50 лет. Кроме того, пенсионные выплаты за счет ДПВ предоставляются лицам с инвалидностью, независимо от группы и срока установленной инвалидности.

"Заявление на получение выплат за счет ДПВ по возрасту или в связи с инвалидностью можно подать в онлайн-формате в личном кабинете на сайте enpf.kz. При этом график получения выплат устанавливается вкладчиком самостоятельно. Следует отметить, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений". Пресс-служба ЕНПФ

На сайте enpf.kz в разделе "Услуги – Пенсионные выплаты – Выплаты по графику" размещен перечень необходимых документов в зависимости от вида пенсионных выплат, способа их подачи, требования к их оформлению, бланки заявлений и образцы их заполнения, образец доверенности.

Также в целях безопасности и предотвращения мошенничества в отношении вкладчиков АО "ЕНПФ" напоминает:

оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий;

ЕНПФ не взимает плату при оказании услуг, а все выплаты осуществляются строго по закону;

работники государственных органов, банков, правоохранительных структур, операторов связи и ЕНПФ никогда не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды и иную конфиденциальную информацию;

если звонящие обращаются к вам по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания и место работы, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Все необходимые данные можно получить разными способами.

"ЕНПФ настоятельно рекомендует получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле. Ознакомьте своих близких, особенно пожилых родственников, с правилами информационной безопасности. Соблюдайте меры предосторожности, и тем самым вы обеспечите сохранность, безопасность и конфиденциальность своих персональных данных", – подчеркнули в пресс-службе фонда.

Консультационные услуги ЕНПФ можно получить посредством мессенджеров (чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 771 171 72 01), на корпоративном сайте enpf.kz, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.

