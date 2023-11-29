Суд вынес приговор Жыланбаеву за финансирование экстремисткой организации и участие в ее деятельности
Марата Жыланбаева признали виновным в финансировании запрещенной судом экстремистской организации и участии в ее деятельности.
"Подсудимый, являясь сторонником запрещенной на территории РК экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", поддерживал связь с лидером ДВК и его зарубежным штабом, получал от них поручения и указания, преследующие цель насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан. В частности, Ж., по предварительному сговору с координатором штаба "ДВК", скрывающимся за границей, организовывал финансовые, информационные и иного рода услуги, заведомо осознавая, что они будут использованы для осуществления экстремистской деятельности", – говорится в сообщении столичного суда.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами дела.
Суд, учитывая наказания, предусмотренные статьей 405 части 2 и статьей 258 части 2 УК РК, приговорил Жыланбаева к семи годам лишения свободы, а также запретил ему на три года заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, в связи с совокупностью преступлений.
Супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали 26 мая 2023 года.
Марат Жыланбаев родился 19 августа 1963 года в Карагандинской области. Он – единственный человек, пробежавший крупнейшие пустыни планеты – в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег – не менее 1200 км. Мастер спорта международного класса. Победитель и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил 7 мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Также является лидером незарегистрированной оппозиционной партии.