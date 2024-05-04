В Астане альпинисты сорвались с высоты: суд вынес приговор

Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны вынес приговор по факту гибели трех промышленных альпинистов в одной из строительных объектов столицы, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался подрядчик, руководитель ИП, который был ответственным за обеспечение безопасных условий и охраны труда.

Согласно материалам дела, подсудимый нарушил правила безопасности ведения строительных работ, не проверил техническое состояние и исправность несущего троса, не определил способы страховки и точки закрепления страховочных тросов четырех промышленных альпинистов, которые вели строительно-монтажные работы на высоте жилого комплекса.

"В результате несчастного случая привело их падению с высоты, что по неосторожности повлекло гибель троих работников. Одному альпинисту причинены тяжкие телесные повреждения", – рассказали в суде.

Отмечается, что все потерпевшие просили назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.



Подсудимый вину не признал.

Как пишет пресс-служба суда, вина обвиняемого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов, очными ставками, протоколами осмотра место происшествия, заключениями экспертиз и актом специального расследования несчастного случая происшедшего на производстве.



"Суд признал Ш. виновным по ч. 3 ст. 277 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ сроком на три года. С Ш. в пользу потерпевших взысканы по 5 млн тенге и 10 млн тенге за моральный вред", – резюмировал в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

12 октября 2023 года четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты в Астане. Один из них от полученных травм скончался на месте. Второй скончался в больнице.



Столичные правоохранители ранее заявляли о начале досудебного расследования по статье 277 ч. 3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Опытные специалисты рассказали о проблемах альпинизма, из-за которых происходят трагедии.

