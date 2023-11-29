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Законодательство РК

Супермарафонцу Марату Жыланбаеву вынесли приговор в Астане

Супермарафонцу Марату Жыланбаеву вынесли приговор в Астане Фото: Facebook/marat.zhilanbaev
Суд установил, что осужденный Марат Жыланбаев получал инструкции от экстремистов с целью насильственного изменения конституционного строя страны. Приговор вынесен Межрайонным судом по уголовным делам Астаны 29 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Марата Жыланбаева признали виновным в финансировании запрещенной судом экстремистской организации и участии в ее деятельности.

"Подсудимый, являясь сторонником запрещенной на территории РК экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", поддерживал связь с лидером ДВК и его зарубежным штабом, получал от них поручения и указания, преследующие цель насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан. В частности, Ж., по предварительному сговору с координатором штаба "ДВК", скрывающимся за границей, организовывал финансовые, информационные и иного рода услуги, заведомо осознавая, что они будут использованы для осуществления экстремистской деятельности", – говорится в сообщении столичного суда.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Суд, учитывая наказания, предусмотренные статьей 405 части 2 и статьей 258 части 2 УК РК, приговорил Жыланбаева к семи годам лишения свободы, а также запретил ему на три года заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, в связи с совокупностью преступлений.

Супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали 26 мая 2023 года. 

Марат Жыланбаев родился 19 августа 1963 года в Карагандинской области. Он  – единственный человек, пробежавший крупнейшие пустыни планеты – в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег – не менее 1200 км. Мастер спорта международного класса. Победитель и призер международных соревнований по ультрамарафону. Установил 7 мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Также является лидером незарегистрированной оппозиционной партии.

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Жанель Абдрахманова
Астана
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