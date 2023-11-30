Незрячая девушка из Усть-Каменогорска обучает работе с телефоном и компьютером других людей с инвалидностью

Неудачно поставленный диагноз, годы неудачного лечения, потеря драгоценного времени, когда еще можно было бы помочь, и – полная слепота.

В 25 лет для успешной, красивой, собирающейся замуж Анель Мергенбаевой это казалось катастрофой, крахом всех планов на жизнь и полной трагедией, а стало новыми возможностями, интересной работой и далеко идущими планами на будущее, передает корреспондент Zakon.kz.

Годы лечения

До сих пор события 10-летней давности Анель вспоминает с чуть заметной ноткой разочарования в голосе. Она рассказала о том, как ей пришлось вернуться из Алматы в родной Усть-Каменогорск к родителям и пройти годы лечения, поездок по больницам Казахстана и России, чтобы определиться с диагнозом и правильным лечением. Родители уже собирались продавать квартиру, чтобы начать лечение в Корее. Слепота поставила точку в этих мытарствах в 2015 году. Надо было учиться и жить дальше.

"Да и сейчас тяжело вспоминать это. Тогда я вообще ничего не хотела – ни делать, ни думать, ни гулять - ничего. Все время лежала и спала. Я полюбила спать, ведь во сне видела сны – красивые, яркие, цветные. Я даже научилась ими управлять. Но родные не давали мне покоя. Братья и сестры пытались меня вывести погулять, а родители очень заботились – опекали очень. Я сама тогда ничего не делала, да и не хотела – я же не вижу, как я могу налить чай или помыть посуду? И в один момент вдруг поняла – хватит!", - вспоминает Анель.

Фото: Кира Мороз

Так девушка начала общаться. Открытием для нее стало, что в каждом современном телефоне по умолчанию есть приложения "Специальные возможности", которые людям с инвалидностью помогают социализироваться. Другими совами, все, что человек может набрать и прочитать в соцсетях, различных приложениях, можно сделать с помощью голосового помощника.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Сначала все сводилось к тому, что пользовалась только приложением: "Привет, Сири, позвони туда, набери того-то", а потом брат нашел в Youtube несколько специальных приложений, я стала их изучать. Оказалось, что все, человек видит на экране, мне мог сообщать телефон. Например, я коснулась пальцем экрана – зашла в whatsapp, пальчиком смахнула – вышла. И так – во всем. Я могу узнать, что происходит у меня на страничке в Instagram, что показывают в Youtube. Умею пользоваться приложениями, в том числе и банковскими – переводы, оплата. Могу вызвать такси, но главное - я могу общаться, учиться", - рассказывает Анель.

Главное – желание

Анель рассказывает, что у нее словно открылись глаза, когда она увидела море возможностей в жизни. Первом делом она решила определиться с новой специальностью. Она понимала, что про свою профессию, связанную со строительством, придется забыть, начинать обучение с первого курса в вузе она была не готова.

"Я поняла, что много людей, таких же, как я, которым можно помочь упростить жизнь или сделать ее интереснее – научить их разбираться в телефонах и компьютерах. Я поехала на курсы, которые организовал ЮНИСЕФ. Тогда выбрали по одному человеку с каждого региона из тех, кто уже обладал навыками работы с техникой. Был жесткий отбор, я проходила несколько тестов, отборочных туров, в общем, меня выбрали, я поехала на курсы, прошла их и теперь работаю в библиотеке, помогаю слабовидящим и незрячим осваивать компьютер и телефон", - говорит Анель.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По словам девушки, это необходимо. Особенно важно это для тех, кто, как и она, потерял зрение во взрослом возрасте в результате болезни, аварии или несчастного случая, ведь незрячим от рождения прививают определенные навыки в специальных детсадах, интернатах. В конце концов, они с раннего детства учатся жить в мире, который не очень приспособлен для них.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Я помню то время. Это полный шок, все перевернулось с ног на голову. Было больно, обидно, непонятно, почему именно с тобой это произошло? Ты не знаешь, что делать, куда идти? Я была, как оголенный провод. Родители, братья, конечно, помогали и поддерживали, но я, например, не знала, что есть Казахское общество слепых, что положена поддержка от государства. Не поверите, но о том, что мне положена инвалидность, я узнала случайно на приеме в российской больнице. И таких людей очень много. И им всем можно помочь, посоветовать, направить", - уверена Анель.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Среди учеников девушки – люди разных возрастов. Самым старшим под 80. Им очень непросто. Многим привычнее обращаться с кнопочными телефонами, кому-то очень сложно управлять своими пальцами, ведь моторика с возрастом ухудшается, а здесь многое зависит от силы нажатия на экран телефона, точности движений пальцами. С молодежью проще, но, например, с детьми другая проблема – гиперопека родителей настолько многих расхолаживает, что они просто ничего не хотят делать, надеясь на папу с мамой.

"Это самая большая проблема. Родители жалеют, кончено же, любят детей, они думают, что они всегда смогут опекать своего ребенка, но ведь это не так. Бессмертных нет. И их главная задача – научить сына или дочь жить без них, без их помощи", - уверена Анель.

Мечта Анель Мергенбаевой

Сегодня девушка, по ее словам, абсолютно самостоятельный человек. Она сможет не только разогреть еду, помыть посуду, но и приготовить, сходить в магазин, дойти до работы, сесть на автобус, доехать до нужной остановки. Да, всему надо учиться и, к сожалению, в нашей стране это сделать очень непросто.

"У нас очень добрые и отзывчивые люди, но складывается впечатление, что они не знают, как общаться с людьми с особыми потребностями. Например, мой друг, который живет в Швеции, рассказывал, что там иначе – такое ощущение, что всех с детства учат тому, что среди них живут люди с инвалидностью. И если кто-то вдруг растерялся на улице, к нему очень аккуратно подойдут и спросят, нужна ли помощь? Подойдут с правой стороны и осторожно подадут руку, проведут, куда надо, а по дороге расскажут, что справа – дерево, а через три шага слева – скамья, чтобы он запомнил и в будущем смог сориентироваться", - говорит Анель.

Кстати, у девушки появилось большое количество друзей, она много общается. Несколько раз самостоятельно летала к друзьям в другой город, а когда они ее навещали, приглашала их в ресторан, на пикник, даже возила на Бухтарминское водохранилище. У нее много увлечений и большие планы на жизнь. Например, она освоила вязание игрушек. Когда видишь аккуратно выполненных из цветных ниток пингвина, тигренка, обезьянку, то поражаешься тонкости рисунка и узорам. Не удивительно, что у поделок Анель есть свои почитатели, которые с удовольствием приобретают игрушки.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Есть у девушки и мечта.

"Я хочу открыть общественное объединение. Хочу собрать свою команду и заниматься проблемами людей с инвалидностью, особенно незрячих. Сейчас большое упущение в части юридической, психологической помощи таким людям. Например, он получил заключение медико-социальной комиссии и все, остался один на один со своей проблемой. А если он живет один? Его надо учить не бояться выходить из дома, до магазина, до больницы. Он должен знать свои права, на самом деле государством предусмотрена помощь, но не все о ней знают, до многих, кто живет в далеких аулах, она не доходит", - говорит Анель.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Глядя на хрупкую девушку с аккуратно подкрашенными ресничками, легким макияжем на лице, современным маникюром, даже не сомневаешься в том, что все у нее обязательно получится.