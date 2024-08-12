Как в Карагандинской области помогают с работой людям с инвалидностью

В Карагандинской области мерами занятости с начала года охватили больше тысячи человек с инвалидностью. Их поддержка находится в зоне постоянного внимания главы региона. Ермаганбет Булекпаев провел очередное совещание, где доложили о проделанной работе и дальнейших планах.

В области проживает почти 55 тыс. человек с инвалидностью, около половины из них трудоспособного возраста. Работающих – 11 743.

Фото: акимат Карагандинской области

По поручению акима области был проведен анализ, сколько людей с инвалидностью нуждаются в работе. Задача – помочь каждому.

В городах и районах пересмотрели количество предприятий, на которые могут трудоустроиться люди с инвалидностью. В итоге квоту рабочих мест для этой категории увеличили почти в два раза – с 113 до 219.

"Согласно квоте трудоустроено 134 человека с инвалидностью первой, второй и третьей групп. Работодателями создано 11 специальных рабочих мест для людей с нарушением слуха третьей группы инвалидности. На стадии подписания еще одна заявка на два рабочих места в Караганде. На сегодня обеспечены всеми мерами содействия занятости 1039 лиц с инвалидностью". Руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова

Она отметила, что регулярно проводятся ярмарки вакансий. Также помогают проекты "Серебряный возраст", "Первое рабочее место" и такие меры, как общественные работы, молодежная практика.

Асем Джунуспекова уточнила, на какие должности принимают людей с инвалидностью. Спектр разный: от дворников, вахтеров, мастеров по химчистке и ремонту обуви до бухгалтеров, администраторов.

В Карагандинской области мерами занятости с начала года охватили больше тысячи человек с инвалидностью. Их поддержка находится в зоне постоянного внимания главы региона. Ермаганбет Булекпаев провел очередное совещание, где доложили о проделанной работе и дальнейших планах.

В области проживает почти 55 тыс. человек с инвалидностью, около половины из них трудоспособного возраста. Работающих – 11 743.

По поручению акима области был проведен анализ, сколько людей с инвалидностью нуждаются в работе. Задача – помочь каждому.

В городах и районах пересмотрели количество предприятий, на которые могут трудоустроиться люди с инвалидностью. В итоге квоту рабочих мест для этой категории увеличили почти в два раза – с 113 до 219.

"Согласно квоте трудоустроено 134 человека с инвалидностью первой, второй и третьей групп. Работодателями создано 11 специальных рабочих мест для людей с нарушением слуха третьей группы инвалидности. На стадии подписания еще одна заявка на два рабочих места в Караганде. На сегодня обеспечены всеми мерами содействия занятости 1039 лиц с инвалидностью". Руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова

Фото: акимат Карагандинской области

Она отметила, что регулярно проводятся ярмарки вакансий. Также помогают проекты "Серебряный возраст", "Первое рабочее место" и такие меры, как общественные работы, молодежная практика.

Асем Джунуспекова уточнила, на какие должности принимают людей с инвалидностью. Спектр разный: от дворников, вахтеров, мастеров по химчистке и ремонту обуви до бухгалтеров, администраторов.

Фото: акимат Карагандинской области

В области для помощи в трудоустройстве жителей запустили социальный проект Jumys Tap. Все желающие могут бесплатно обучиться новой профессии. Среди принятых на краткосрочные курсы есть и люди с инвалидностью. Они выбрали такие специальности, как парикмахер, мастер маникюра, повар, бухгалтер-кассир, программист, портной.

Люди с инвалидностью и осуществляющие уход за ними также могут обучиться цифровым профессиям. Спецкурсы открыли на базе "Терриконовой долины". Сейчас на них занимаются 50 человек.

Кроме того, по проекту "Бастау Бизнес" есть возможность обучиться основам предпринимательства. Затем защитить свой проект и получить грант на открытие дела.

Фото: акимат Карагандинской области

На совещании говорили и о возможных дополнительных мерах. Советник акима области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев, руководитель центра TenQogam, считает необходимым разработать программу по стажировкам на предприятиях. Ермаганбет Булекпаев поддержал это предложение.

Планируется организовать встречу, на которой расскажут о программах вузов.





"Работа ведется, но надо делать еще больше, используя все возможности и имеющиеся программы. Мы для себя взяли обязательства, их нужно выполнять", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.