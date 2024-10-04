Для чего Казахстан вкладывает рекордные деньги в образование

Расходы на образование и науку в РК к 2025 году вырастут до 7% от ВВП. Только в ближайшие три года правительство страны намерено вложить более 4 триллионов тенге. Какова будет отдача от невиданных инвестиций, рассказывает Zakon.kz.

Всего в 2025-2027 годах Казахстан запланировал бюджетные расходы по функциональной группе "Образование" на общую сумму 4,129 триллиона тенге. Эти средства будут распределены на высшее и среднее образование, ТиПО, подготовку специалистов в области здравоохранения, культуры и спорта.

Согласно подсчетам экономиста Лины Егель кызы, изменения в динамике расходов предстоят значительные.

Так, на обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием заложено 1 683 446 709 тыс. тенге, из них будет освоено:

в 2025 году: 526 781 163 тыс. тенге,

в 2026 году 562 170 275 тыс. тенге,

в 2027 году: 594 495 271 тыс. тенге.

Главная цель здесь – создать саморегулируемую систему высшего и послевузовского образования, способную подготовить поколение, владеющее навыками XXI века. Количество вузов, реализующих международные образовательные программы и академические обмены, планируется довести до 60%, что станет важным шагом для интеграции казахстанской образовательной системы в мировое сообщество.

Также правительство РК намерено привлечь в течение трех лет 600 зарубежных экспертов и расширить сеть филиалов ведущих вузов: в 2025 году – 5 вузов, в 2026 и 2027 годах – еще 13 вузов.

Большие деньги государство вложит и в школьное образование, где главными целями станут доступность образования и функциональная грамотность. В частности, к 2027 году доля учащихся, завершивших учебный год на положительные оценки, должна составить 85%.

На обеспечение доступности качественного школьного образования заложено 1 291 917 954 тыс. тенге. По годам распределение такое:

2025 год: 903 245 540 тыс. тенге,

2026 год: 193 252 507 тыс. тенге,

2027 год: 195 419 907 тыс. тенге.

С момента вступления в должность президента РК Касым-Жомарта Токаева Казахстан объявил об увеличении затрат на образование и науку. Уже в 2023 году расходы на образование составили 6% от госбюджета. Такая политика дает свои плоды не сразу, а через несколько лет, объясняет эксперт ПРООН по человеческому развитию, профессор истории Владимир Осколков.

Расходы на образование в размере 7% больше, чем расходы в странах ОЭСР, объясняет профессор. Это вполне объяснимо. Оказывается, большие расходы на образование экономически обоснованы только в "средних державах", к которым относятся Казахстан, Турция, Израиль, Бразилия, Мексика, Индия и так далее.

Дело в том, что в бедных государствах бессмысленно популяризовать высшее образование. Это требует больших затрат, но не влияет на рост экономики. Ведь экономика бедных стран не рассчитана на большое количество специалистов с вузовским образованием. Окончив университеты и не найдя себе применения на родине, молодые люди просто уезжают в более обеспеченные страны.

И в развитых странах, где высшее образование к концу XX века распространилось на огромную часть населения, резко увеличивать затраты на эту сферу тоже бессмысленно, потому что предложение квалифицированных специалистов на рынке труда превысит спрос и обрушит ВВП.

"А вот в средних державах увеличение доли образованных людей дает прирост ВВП до 10%. Об этом говорит опыт Польши, Чили и Греции. Вложив большие деньги в образование, государство через 8-10 лет получает большой экономический эффект". Владимир Осколков

Кстати говоря, слова профессора Осколкова подтверждаются исследованием Пекинского педагогического университета, опубликованные в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Специалисты вуза изучили данные в 38 странах мира за период с 1995 по 2021 год. Оказалось, что ВВП стран напрямую связано с долей населения с высшим образованием.

Ранее мы сообщали, что одно из сильных мест Казахстана – это уровень образования. По этому показателю мы занимаем 35-е место, опережая Польшу, Грецию, Венгрию, Китай и еще больше 100 стран мира.