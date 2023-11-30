"Живая" биология, Маня, Тима и тропические теляпии, или чему не учат в школе

В Петропавловском Дворце школьников крысы Маня и Тима помогают детям делать научные открытия. А целая стая тропических теляпий обещает наладить успешный рыбацкий бизнес. И это все благодаря уникальным технологиям и лучшим педагогам, с которыми познакомилась корреспондент Zakon.kz.

В аудиторию, которая выглядит, как настоящая научная лаборатория, входит шумная стайка ребятишек. Смеются, разговаривают, по-ребячьи галдят. Шумная толпа проходит в раздевалку, облачается в настоящие лабораторные белые халаты и только что резвившиеся мальчишки и девчонки вдруг становятся совершенно другими, словно резко повзрослевшими. Гордая осанка, блеск в глазах и научные термины в спокойных уверенных беседах.

"Сегодня мы приготовим биодобавку для Мани. Используем экологически чистое сырье. Вынимаем косточки винограда, перетираем в ступке. Перекладываем в чашки Петри", - начинает урок учитель дополнительного образования по биологии и химии Петропавловского Дворца школьников Махаббат Габбасова.

Простой секрет сложной науки

Пока начинающие биологи старательно следуют указаниям педагога и разделываются с виноградной косточкой, педагог делится секретами, как привить детям любовь к биологии, ведь наука-то - точно не из простых.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Самый главный секрет для детей в изучении биологии – это побольше практики, потому что всю теоретическую часть они проходят в школе, но теория не всегда интересна детям, потому что, читая текст, рассматривая в учебниках картинки, невозможно освоить тему так, как это происходит при практическом изучении вопроса. Поэтому, чтобы у ребенка был интерес к изучению биологии, мы на практике изучаем животных, здесь же дети заботятся об этих животных, кормят, следят за гигиеной. Махаббат Габбасова

Все по-взрослому

Осваивать практику помогает современное оборудование и технологии. Например, в распоряжении ребят – микроскопы, с которыми работают настоящие ученые. Они дают 400-кратное увеличение и даже позволяют наблюдать за ростом клеток.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Особый интерес ребят вызывает климотостат. Это хранилище, похожее с виду на холодильник со стеклянной дверью. В нем, оказывается, можно создать даже климат с Луны и посмотреть, что способно выжить в таких условиях.

"У нас век цифровизации, детям хочется все изучать в цифровом формате. А биология в таком формате изучения особенно увлекательна. У детей на наших занятиях проявляется интерес к тем профессиям, которые основаны на биологических науках. Многие уже хотят не просто изучать, а писать проектную работу. Они знают, что этот труд может стать основой для поступления в вузы. Даже в зарубежные, - говорит Махаббат Габбасова.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Тем временем приготовление биодобавки для Мани и Тимы подходит к финалу. Ребята заливают протертые виноградные косточки желатином. А Маня и Тима уже в предвкушении вкусняшки высовывают свои носы из клеток и не скрывают, что ждут лакомства.

Все готово. Ребята спешат порадовать крыс. Дружно их гладят и угощают. Маня и Тима лопают за обе щеки.

От проекта до бизнеса

Здесь стараются разрабатывать проекты на благо экологии. Например, во Дворце есть проект по оздоровлению почвы при помощи триходермы. Не нужно тратить деньги налогоплательщиков на удобрения. Этот гриб – антагонист запускается в среду, где растет пшеница или другие злаковые и заменяет химические удобрения. Это экономия бюджета, здоровье почвы.

"Дети участвуют в конкурсах, получают призы, видят, что их труд ценится. В дальнейшем мы планируем эти разработки превратить уже в бизнес-проекты", - говорит Махаббат Габбасова.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

И один такой проект, который вполне может быть поддержан бизнесом, уже родился и доказывает свою жизнеспособность совсем рядом - в аквапонных системах, расположенных в соседней лаборатории.

Рыба вместо земли

"Это лаборатория – подтверждение интеграции биологии и современных технологий в учебный процесс. Здесь мы видим несколько гидропонных установок. Изучаем метод гидропоника – выращивания растений беспочвенным способом, - показывает Лариса Воробьева, заведующая отделом научно-биологического направления Дворца школьников.

Гидропонные установки напоминают огромные аквариумы, в которых живут уже огромные рыбы теляпии нильские. Говорят, они здесь поселились мальками, а за несколько лет каждая доросла до 2-3 килограммов. Эта история жизни тропической рыбы в закрытых условиях и легла в основу бизнес-проекта по промышленному выращиванию особей. Возможно, труд ребят из Дворца школьников заинтересует производителей и тогда североказахстанцы смогут покупать заморскую рыбу, которая станет местной.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Но пока у этих теляпий есть еще одна важная миссия. Они помогают научному эксперименту по выращиванию растений без земли.

"Гидропонные системы обеспечивают поступление воды, обогащенной в аквапониках рыбой, непосредственно к растениям. Вот здесь у нас благополучно в такой беспочвенной среде растут комнатные растения. А здесь – новый проект – выращиваем томаты. Сейчас проект гидропонной и аквапонной систем у нас перерос в айти-ферму. Этот проект мы перевели в бизнес-проект и наши ребята в этом году заняли первое место на международном конкурсе бизнес-проектов и конкурсов, завоевали поощрение в 2,5 миллиона тенге и сейчас продвигают этот проект, - объясняет Лариса Воробьева.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Здесь мои друзья. Познакомились на кружке и теперь дружим, хоть и в разных районах города живем. Здесь очень интересно. Маню с Тимой специальным шампунем купаем. Классно! Уже второй год сюда хожу и всем подругам советую", - делится 11-летняя Елизавета, которая хочет в будущем стать ветеринарным врачом.

Возможно, сейчас ребята создают свой будущий бизнес, который станет для них делом всей жизни. С ребятами во Дворце школьников работают высококвалифицированные педагоги. Они не скрывают, что стремятся вырастить плеяду молодых ученых, которые завтра обязательно создадут прорывные технологии в биологии, химии, медицине, экологи. И, возможно, эти гении сейчас здесь, кормят Маню и Тиму и искусственно выращенных теляпий.