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Общество

Дети из Актау, играющие на улице в буран, позабавили Казнет

Дети из Актау, играющие на улице в буран, рассмешили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 11:53 Фото: pexels
Как оказалось, непогода вовсе не причина, чтобы откладывать снежные игры на потом. В этом казахстанцы смогли убедиться после просмотра видео общественника Азамата Сарсенбаева. Блогер разместил небольшой ролик на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 14 декабря 2024 года, можно заметить, как дети играют со снегом, несмотря на разыгравшийся буран.

По словам бизнесмена, этому есть простое объяснение.

"Чиловые актауские дети. Нас актауцев можно понять, мы видим снег максимум один, два раза в год. Поэтому нам никакой буран не помеха, чтобы поиграться в снежки".Азамат Сарсенбаев

Комментаторов позабавило это видео. Живущие в Актау подтвердили, что так и играли раньше.

  • В детстве так и было всю зиму.
  • Это точно, все счастливы.
  • Так и было.
  • Верно сказано.

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Примечательно, что еще 10 декабря Сарсенбаев отмечал, что в Актау по-прежнему нет снега.

Что касается погоды, то в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 14-16 декабря объявлено штормовое предупреждение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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