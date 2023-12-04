Снег, туман, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 5 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге страны сохранится погода без осадков.

По Казахстану – туман, гололед, усиление ветра.



В Астане – переменная облачность, временами осадки (снег, дождь), гололед. Ночью низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 2-4 тепла.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго- западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 18-20 тепла.