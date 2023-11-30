Возвращенные имена: В Кызылорде масштабно отметили 125-летие Темирбека Жургенова

Темирбек Караевич Жургенов - яркий советский партийный и государственный деятель СССР, репрессированный в 1937 году. Участник борьбы за установление и упрочение Советской власти в Туркестане и Казахстане.

В двадцатые годы был членом ЦИК Казахстана и Туркестана. Активно участвовал в деле национально-государственного деления Средней Азии и Казахстана. Служил ректором Казахского педагогического института в Ташкенте, затем Наркомом финансов Таджикской ССР. О том, как было возвращено его имя народу Казахстана, в материале корреспондента Zakon.kz.



В тридцатые годы Жургенов - нарком народного просвещения Узбекской ССР, нарком народного просвещения Казахской АССР, член окружного комитета ВКП(б) Казахстана и его бюро.



В феврале 1937-го он был арестован как враг народа. Был включен в так называемые "сталинские списки" лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от Казахской ССР. Список визирован Ждановым, Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым. 25 февраля 1938 года Жургенов приговорен Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР к высшей мере наказания и расстрелян.

В 1957 году решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления Темирбек Жургенов был реабилитирован полностью.

"В соответствии с решением ХХІХ заседания Постоянного совета Международной организации ТЮРКСОЙ 2023 год был определен годом Темирбека Жургенова, - рассказал на одной из своих пресс-конференций аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. - К 125-летию этого деятеля соответствующим министерством утвержден республиканский план мероприятий".

Масштабные мероприятия по популяризации жизненного и трудового пути нашего земляка, конечно же, были организованы и в Кызылординской области. Они шли весь 2023 год, собрали сотни тысяч зрителей и участников, и очень украсили культурную жизнь региона.

Данью уважения к памяти Темирбека Жургенова стало присуждение одной из улиц Кызылорды имени Дамеш Ермековой, супруги политического деятеля.

Дамеш Ермекова была врачом, окончила медицинский факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. После ареста мужа ее отправили в лагерь для жен политических заключенных. После окончания лагерного срока женщина еще два года работала врачом в лагерном лазарете. Вернувшись в 1947 году в Алма-Ату, преподавала в госуниверситете. Удостоена звания заслуженного врача Казахской ССР, Почетной гражданки Алматинской области.

Также в Кызылорде в доме творчества имени Темирбека Жургенова прошел историко-познавательный вечер "Ұлт рухын ту еткен тау тұлға", посвященный его юбилею.

Во Дворце студентов госуниверситета имени Коркыта-ата Кызылорды состоялась международная научно-практическая конференция с большим числом участников, посвященная жизни и деятельности Жургенова. В Жалагашском районе региона установили его бюст. В этом районе, кстати, есть аул его имени. Поздравить его жителей в день церемонии открытия бюста собрались поэты, писатели, общественныые деятели региона.

В рамках празднования 125-летия Темирбека Жургенова в Кызылординской области прошел и республиканский поэтический конкурс "Тәуелсіздік жалаугері – Жургенов". На нем блистательно выступили 14 участников. Главный приз выиграл кызылординец Дуйсенбек Аяшулы.

Прошла в Кызылорде и презентация книги писателя Бейбита Койшибаева "Комиссар Жургенов".

В областном академическом музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова для гостей и участников конференции состоялся показ спектакля "Нарком Жургенов". Его поставил режиссер театра, заслуженный деятель Казахстана Хусейн Амир-Темир.

В Жалагашском районе региона состоялся областной айтыс молодых акынов "Түркі әлемінің Темірбегі", и это только самые яркие события из огромного цикла юбилейных памятных мероприятий.

Завершился цикл культурных событий, посвященных 125-летию государственного деятеля Темирбека Жургенова, концертом под названием "Темирказык" Казахской национальной академии искусств, который состоялся в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова Кызылорды.