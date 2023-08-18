360-летие Кожабергена жырау отметили в СКО

В этом году празднуется 360-летие полководца, поэта, государственного деятеля, уроженца СКО Кожабергена жырау. Его произведения много значат для казахского народа. Среди них дастан "Елім-ай", которой в этом году исполняется 300 лет.

На малой родине Кожабергена жырау, а именно в Жамбылском районе СКО, почтили память великого батыра. Поклонники его творчества, историки, изучающие эту значимую фигуру, ученые собрались на месте захоронения Кожабергена жырау.

В Петропавловске прошла церемония возложения цветов к памятнику Кожабергена жырау. Также в этот день в областном центре состоялась научно-практическая конференция "Ақтабан шұбырыңды, Алқакөл сұлама" заманының "Елім-ай" дастанына 300 жыл". В нем приняли участие аким СКО Айдарбек Сапаров, профессор Евразийского национального университета Серик Негимов, председатель благотворительного фонда "Жеті жарғы және Қожаберген жырау" Бекет Тургараев, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Касымхан Бегманов, доктор филологических наук Кулбек Ергобек, председатель Фонда "Қаһарман" Сабыр Касымов, историки и писатели страны.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Аким области Айдарбек Сапаров в ходе выступления отметил важность исторического наследия Кожаберген жырау и отметил, что работа по изучению личности великого земляка будет продолжена.

Он трудился на благо народа, оставил яркий след в истории и огромное духовное наследие. В день празднования юбилея Кожабергена жырау архивисты представили на конференции новые данные о жизни значимой исторической личности, ранее не известные общественности.

"В рамках "Мәдени мұра" были выявлены уникальные документы, касающиеся истории нашего края. В них мы нашли сведения, в которых говорится, что в 1757 году во главе объединения "Ашамайлы Керей" стоит Кожаберген батыр. В тех же китайских источниках мы находим очень интересную информацию о развитии торговли, связанную с именем Кожаберген батыра", – рассказал директор государственного архива СКО Сауле Маликова.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Затронули на конференции и тему 300-летия "Елім-ай", повествующей о самых трагичных страницах истории "Ақтабан шұбырыңды, Алқакөл сұлама", известных как годы великого бедствия.

"В 1723 году было перебито две трети нашего народа. "Ақтабан шұбырыңды, Алқакөл сұлама" – трагедия, постигшая наш народ. В этом году исполняется 300 лет песне, которая начинается словами "Қаратаудың басынан көш келеді, Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді". В этом произведении глубокий смысл, поучение и боль, которые мы чувствуем буквально с первых строк. Это было великое бедствие, когда джунгары напали на мирные аулы. В этой поэме все подробно, ярко описано, вся история этой войны", – отметил председатель ОФ "Жеті жарғы және Қожаберген жырау" Бекет Тургараев.

Также в этот день в новом казахском театре участники посмотрели спектакль, посвященный 360-летию Кожабергена жырау.