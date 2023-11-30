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Как во время политических репрессий Кызылординская область стала многонациональным краем

Политические репрессии, депортация, Кызылорда Фото: assembly.kz
Кызылординская область – край, где проживает 800 тысяч человек. Более 90 % жителей - казахи. Но есть также другие народы, которые родились и выросли на сырдарьинской земле. Как попали они сюда, в какое лихолетье и когда Кызылорда стала многонациональной, узнавал корреспондент Zakon.kz.

Если выйти на Центральную площадь Кызылорды в Наурыз или другой праздник, то можно увидеть не только разноцветные юрты и горожан в казахских национальных костюмах, но и в кавказских, корейских, русских, узбекских и других одеяниях. Это представители девяти этно-культурных центров, которые принимают участие во всех городских праздниках. У каждого из них своя трагическая история появления на казахской земле, но итог один – это их родной дом и Родина!

"Предки наших горожан попадали в Кызылординскую область в разное время и по многим причинам –одни бежали от произвола царского правительства и голода, другие не хотели воевать на фронтах Первой мировой войны, в Советское время целые народы были насильственно переселены. Кто-то приезжал по доброй воле - находил здесь торговое дело, а кого-то отправили как военнопленных, "врагов" народа и "изменников" Родины. В Казалинске, например, были лагеря для пленных австрийцев, в Кызылорде – для японских военнопленных. Депортированные греки и японские пленные позже строили многие объекты региона, в том числе – гидроузел. В то страшное время кызылординская земля стала ссылкой для "кулаков" и "предателей родины". Позже, со всего Советского Союза люди ехали в Казахстан осваивать целину, были и те, кто в то время переехал оттуда в нашу область, и остался здесь", — говорит кандидат исторических наук, руководитель центра "Ассамблея народа Казахстана" Айтжан Оразбаков.

Ученый и его коллега Зейнеш Атеева несколько лет исследовали тему переселения и подготовили научный труд, который называется "История возникновения многонационального населения Приаралья". Как описывается в рукописи, главная причина переселения народов в Казахстан – голод, в результате которого умерло более миллиона казахов. Земли остались свободными, поэтому Советская власть решила заселить их за счет переселенцев, и таким образом еще и избавилась от неугодных ей народов.

Первая волна депортированных народов в Кызылординскую область – это корейцы, поляки, даже финны. Следующая – греки, немцы, калмыки, турки-месхетинцы, ингуши, чеченцы. На вагонах, в которых их везли, прибивались надписи - "Добровольные переселенцы", хотя на самом деле людей везли насильно, оставив их без средств к существованию и возможности жить в родных домах.

В те годы, как рассказывает автор книги, отдельные люди и даже ученые-историки оправдывали депортацию народов, особенно в отношении немцев, но этот позор, который был проведен в отношении малых народов Советского Союза, нельзя оправдать ничем. Политика депортации по этническому признаку советским правительством использовалась до 1949 года. Тогда в Кызылорду привезли еще несколько десятков эшелонов с греками, чеченцами, турками-месхетинцами.

"Наши деды и прадеды стали и бесплатной рабочей силой и заложниками той политической игры. Мои родители родились в Сухуми, в Аджарской АССР, входившей тогда в состав Грузинской ССР. Моей маме было 17 лет, когда началась депортация. Она во время Великой Отечественной войны вместе с моей бабушкой и сестрами работала в госпитале, спасая от смерти советских солдат. Братья служили на фронте, как и многие греки. Но несмотря на это, всех греков отправили на погибель в степи Казахстана. Мама с того времени до сегодняшнего дня живет в Кызылорде и помнит тот день переселения. Ранним утром всех жителей из домов согнали на Центральную площадь, дали полдня на сборы и сказали, что везут в Грецию. Многие радовались, танцевали от счастья, а потом хозяевам домов дали документы, в которых они должны были написать, что переселяются добровольно. Тогда многие поняли, и некоторые пытались бежать. Несогласных расстреливали", — говорит заместитель председателя кызылординского греческого культурного "Понтийцы" Раиса Алхазова.

Переселение в Казахстан, в том числе и в Кызылординскую область, на этих депортациях не закончилось. В 1950- х годах в СССР началось освоение целины. Согласно архивным данным, в нашу республику тогда отправили  более 2-х миллионов "идеологически неблагонадежных" жителей страны из европейской части Советского Союза.

"На целине не хватало рабочих рук, тогда правительство стало освобождать из тюрем тех, чей срок подходил к завершению. Но с обязательным условием – вначале поработать на целине. В те годы в Казахстане разгулялась преступность, самих казахов было менее трети всего населения республики. В то же время стали стираться и переписываться история, культура, искусство, обычаи, традиции казахского народа. В 1991 году, после распада СССР, Казахстан был многонациональным, и таковым остался до сегодняшнего дня", — продолжает Айтжан Оразбаков.

Современный Казахстан – это много конфессий, много национальностей и стабильная политическая обстановка. Казахская земля пережила все - политику царской России, советскую власть, коллективизацию, репрессии, депортации, потерю лучших своих сынов и дочерей, Великую Отечественную войну, послевоенные годы и перестройку. Несмотря на лишения, казахи помогали всем оставшимся без крова. Миллионы запуганных, обездоленных прибыли на нашу казахскую землю и нашли приют. Так и живут здесь десятилетиями потомки тех, кто выжил в то страшное время. Живут и знают, что произошедшее с их предками никогда не повторится в независимом Казахстане!

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