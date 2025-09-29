Сколько денег получат пенсионеры в Мангистауской области ко Дню пожилых людей

В Управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области огласили сумму выплаты пенсионерам ко Дню пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что Международный день пожилых людей отмечается в Казахстане 1 октября, начиная с 1991 года. В региональном управлении рассказали, что единовременную материальную помощь в честь праздника получат пенсионеры старше 70 лет.

"Таких пожилых жителей в Мангистауской области насчитывается более 24 307. В честь Дня пожилых людей на основании решений районных и городских маслихатов будет назначена единовременная социальная помощь. Размер выплаты составляет 15 тыс. тенге", – сообщили в управлении.

Кроме того, по всему региону запланированы различные праздничные мероприятия.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана предоставили обновленные данные по количеству пенсионеров и среднему размеру выплат. По состоянию на 1 августа 2025 года численность пенсионеров составляла 2 млн 497 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 143 097 тенге (солидарная пенсия – 95 491 тенге, базовая пенсия – 47 606).