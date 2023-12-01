КБТУ: Быть лидером подготовки специалистов, сохраняя исторический вид

Ректор Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) Маратбек Габдуллин поделился инсайтами об успешном пути университета в реализации передовых образовательных практик и его влиянии на экономику страны, сообщает Zakon.kz.

От уникальных образовательных программ и стратегических партнерств до внедрения инноваций, таких как использование искусственного интеллекта в обучении, КБТУ демонстрирует свою роль как лидер в сфере высшего технического образования в Казахстане.

КБТУ занимает одно из лидирующих мест среди казахстанских высших учебных заведений.

– На ваш взгляд, какие факторы влияют на то, чтобы он оставался в числе первых?

– Один из главных факторов любого университета и его задача – это подготовка кадров, специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. То есть будут продвигать экономику, отрасли индустрии вперед. Я считаю, что мы по этому показателю – одни из лучших в Казахстане.

КБТУ был создан в 2001 году постановлением правительства РК, когда премьер-министром был Касым-Жомарт Токаев, который передал университету здание бывшего Дома правительства КазССР.

Фото: архив КБТУ

Решение о размещении университета в историческом здании было обосновано его значительной культурной ценностью. Дело в том, что оно включено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения под №10. Профессора из ведущих мировых университетов, таких как Оксфорд и Кембридж, которые тоже располагаются в исторических зданиях, отмечают уникальную атмосферу, которая царит в учебном заведении. Обучение в стенах этого вуза позволяет студентам глубже осознавать свою ответственность за будущее, так как они учатся в месте, символизирующем целую эпоху.

Фото: архив КБТУ

За 22 года со дня основания нашего университета мы подготавливаем специалистов в 10 школах (факультетах. – Прим. ред.): Школа энергетики и нефтегазовой индустрии, Школа геологии и химической инженерии, Школа прикладной математики, Бизнес-школа, Лондонская международная школа экономики, которая предоставляет двойные дипломы. Стоит отметить, что мы единственный признанный образовательный центр от Лондонской школы экономики на постсоветском пространстве.

– Кроме того, у нас есть Школа IT – одна из крупнейших на сегодняшний день. Около 45% студентов КБТУ обучаются по IT-специальностям. К тому же мы единственный вуз в Казахстане, кто аккредитован и работает по американским стандартам образования. Мы аккредитованы ABET – это агентство, которое аккредитовывает все американские вузы, такие, как, например, MIT (Массачусетский технологический институт, США. – Прим. ред.).

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) – это организация, занимающаяся аккредитацией программ высшего образования в области прикладных естественных наук, вычислительной техники, инженерии и технологий в Соединенных Штатах. ABET обеспечивает качество образовательных программ и подготовки специалистов, устанавливая стандарты, которым должны соответствовать учебные программы для получения аккредитации.

Фото: архив КБТУ

В дискуссиях о преимуществах частных и государственных моделях образования эксперты приходят к выводу о том, что обе модели имеют свои сильные стороны. И здесь важнее сосредоточиться на качестве образования, а не на форме собственности вуза. Эффективность вузов лучше всего оценивать по успехам его выпускников в трудоустройстве.

– Насколько диплом КБТУ ценится в мире?

– У нас самое большое количество выпускников, которые работают в международных компаниях, таких как Майкрософт, Google, Facebook и так далее. Отдельно отмечу, что более 90% трудоустраиваются именно по своей специальности. Это наша гордость. Нет такого, что выпускник окончил, например, бизнес-школу, а работает совсем по другому направлению. НПП "Атамекен" составляет ежегодный рейтинг по трудоустройству, и мы занимаем лидирующие позиции по многим нашим специальностям. Там главным условием является трудоустройство наших выпускников. И какие зарплаты они получают при трудовых. Если говорить о заработной плате, то самые высокодоходные сферы – это нефтяная, это бизнес-школа, это Лондонская школа экономики, потому что они трудоустраиваются в такие серьезные организации, как "Big Four".

"Big Four", или "Большая четверка", относится к четырем крупнейшим международным компаниям, предоставляющим аудиторские и профессиональные услуги. Эти компании – Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), и KPMG. Они предоставляют широкий спектр услуг, включая аудит, налоговое консультирование, консультации по управлению, риск-менеджмент и финансовое консультирование.

Также многие студенты трудоустраиваются в сфере IT, в том числе и в международные компании. Есть даже студенты, которых уже на четвертом курсе приглашают к трудоустройству. Кроме того, это нефтяной сектор. Это крупные компании: ТШО, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", NCOC и другие.

За 22 года со дня основания из стен Казахстанско-Британского Технического Университета (КБТУ) выпустились более 6000 квалифицированных специалистов. За беспрецедентно короткий для университетов срок КБТУ стал новым лидером высшего технического образования в Казахстане, проводящим научные исследования как для базовых отраслей экономики, так и в сфере High-Tech.

– Какова стоимость обучения в вашем университете?

– Это зависит от программы: стоимость обучения в КБТУ в среднем составляет от 1 миллиона тенге до 2 миллионов тенге. Отмечу, что 80% наших абитуриентов, студентов поступают к нам по гранту от государства. Кроме того, есть гранты от компаний. Мы стараемся участвовать в конкурсах, таких как KAZENERGY, где недропользователи тратят 1% от своего бюджета на обучение и выделяют гранты для студентов, для абитуриентов. И наши студенты, абитуриенты также участвуют в этих конкурсах.

Отдельно стоит упомянуть о гордости университета – программа Лондонской школы экономики, выпускник которой получает два диплома. Таким образом КБТУ – один из первых вузов, у которого есть программа двойного диплома. Обучаясь в Казахстане, выпускник получает диплом Казахстанско-Британского технического университета, а также через несколько месяцев, защитив экзамены, получает диплом Лондонской школы экономики Университета Лондона.

– Для подготовки студентов высокого уровня требуются квалифицированные преподаватели. Каким образом ваше учебное заведение привлекает и нанимает высококлассных специалистов, которые в свою очередь воспитывают будущих профессионалов?

– Мы стараемся смотреть не только в Казахстане, но и за рубежом. Недавно к нам приехали два довольно сильных преподавателя: один из Китая, а второй из Великобритании. Кроме этого, мы уделяем большое внимание отечественным специалистам, которые обучились за рубежом, проработали там и вернулись в Казахстан. В целом для нас самое главное – чтобы от преподавателя, в первую очередь, была качественная передача знаний молодому поколению.

Фото: архив КБТУ

– Касательно темы квалификации преподавателей, как ваше учебное заведение поддерживает и стимулирует их профессиональное развитие, учитывая быстро меняющиеся требования рынка?

– Да, у нас есть одно из направлений – это повышение квалификации. Так, например, у нас есть специальный центр с сертификацией IWCF. В нем проходят курсы студенты, но и преподаватели, и сотрудники нефтяных компаний, которые должны пройти эти курсы, прежде чем приступить к работе на каком-либо оборудовании. В данном случае совместно с АО "KazPetroDrilling" и Baker Hughes мы создали этот сертифицированный центр.

IWCF (International Well Control Forum) – это некоммерческая организация, которая устанавливает международные стандарты для обучения и сертификации специалистов, занимающихся контролем за скважинами в нефтегазовой отрасли. Она была основана в 1992 году с целью улучшения безопасности и экологической ответственности в области бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

– Давайте обсудим ваши достижения. Какие инновации вы за последние годы смогли внедрить в учебный процесс?

– Буквально в этом году одним из таких достижений стало то, что мы перешли на искусственный интеллект. Мы уже начали разрабатывать курсы с его помощью. Наши преподаватели совместно с искусственным интеллектом создают техническое задание, то есть силлабусы, которые должны быть. Ребята создают курс полностью на основе искусственного интеллекта, а преподаватели затем проверяют. Мы видим, что не всегда можно доверять искусственному интеллекту. Поэтому такое сотрудничество искусственного интеллекта и наших преподавателей можно считать одним из наших ноу-хау. Сейчас мы тестируем первый курс по ИКТ в университете, и на подходе еще 10 курсов, которые уже записаны с помощью искусственного интеллекта. В будущем хотим внедрить также AI-ассистентов, то есть ассистентов на основе искусственного интеллекта, которые будут помогать студентам осваивать эти курсы.

– Еще одна отличительная особенность, на которую обычно указывают вузы для привлечения студентов, – это их техническое оснащение, лаборатории. И ваши студенты, я знаю, очень гордятся тем, что у вас сегодня есть. Можете поделиться?

– Да, как известно, помимо теории, необходима практика. Поэтому, так как мы технический университет, мы делаем акцент на практические навыки. Мы привлекаем различные компании, которые на базе университета создают свои лаборатории. Так, например, в 2018 году мы подписали меморандум с одной из ведущих мировых компаний Honeywell. Недавно они отмечали свое 25-летие присутствия в Казахстане. Они создали Центр автоматизации на базе нашего университета. То есть компания сама вложилась, сама выбрала помещения и определила, какая лаборатория должна быть.

Honeywell International Inc. – это американская многонациональная корпорация, которая производит разнообразную продукцию, оказывает коммерческие и потребительские услуги, а также разрабатывает аэрокосмические системы. Компания была основана в 1906 году и со временем развилась в крупного глобального производителя и поставщика в таких секторах, как авиационная промышленность, строительные технологии, производственные и потребительские товары, материалы и технологии управления.

В лаборатории студенты обучаются по трем направлениям. Например, есть программа управления заводами. Она позволяет создавать цифровые двойники заводов и обучать студентов моделировать различные процессы и управлять этими процессами. Так как их оборудованиями оснащены многие крупные компании, в первую очередь это нефтегазовые компании. Таким образом, выпускник-специалист, когда приходит туда работать, уже знает, как обращаться с этим оборудованием, и ему легко адаптироваться уже сразу к рабочему процессу.

Фото: архив КБТУ

– Многие отмечают роль местоположения КБТУ. Вы находитесь в особенном здании, которое имеет историческую ценность. Можете подробнее рассказать?

– Сегодня наш университет располагается в здании бывшего Дома правительства, построенного в 1957 году. Для каждого жителя Казахстана это одно из самых ценных зданий. Именно в нем была принята 32 года назад "Декларация о независимости Республики Казахстан", подписана первая Конституция, и многие другие исторические решения были приняты именно в этом здании.

К 2001 году здание, несмотря на свой статус государственного памятника, находилось в удручающем состоянии. Столкнувшись с необходимостью проведения тонких и деликатных реставрационных работ, для выполнения которых в Казахстане не нашлось подходящих подрядчиков, ученые из лаборатории химии КБТУ разработали уникальный полимер. Этот новый материал, превосходящий бетон по прочности и экономичности, был использован для ремонта лестниц, стен и перекрытий здания.

За последние два года мы вложили собственные средства, порядка 2 миллиардов, на ремонт этого здания. Необходимо уже менять многие, как говорится, внутренности: канализацию, горячую и холодную воду. Мы постарались за этот период восстановить все ему принадлежащие коммуникации. Идет сейчас реставрация полов. Наше здание, наверное, единственное, которое сохранило тот исторический вид в первозданном виде: паркетные полы, дубовые двери, которые мы уже начали реставрировать. Блок за блоком, часть за частью, мы заменили все лифты, которые были в негодности и представляли опасность. Сейчас стоят новые лифты. Впереди очень много работы, которую мы планируем завершить в течение, я думаю, двух лет по нашей дорожной карте.

Фото: архив КБТУ

Фото: архив КБТУ

– Учитывая, что в КБТУ обучаются студенты из различных регионов Казахстана, а также иностранцы, предоставляет ли ваш университет им общежитие?

– Да, у нас есть свое общежитие. Кроме того, в прошлом году мы приняли решение о расширении. Было принято решение построить новое общежитие. Мы планируем, что уже в январе перережем ленточку и откроем новое общежитие на 980 мест.

На строительство общежития КБТУ выделил дополнительно 7 млрд тенге.

– Расскажите о планах на ближайшее будущее.

– Во-первых, конечно же, это расширение. После того, как мы закончим строительство общежития и своего нового спорткомплекса, мы планируем строительство дополнительных корпусов. Во-вторых, это двухдипломные образовательные программы. Мы планируем для каждой Школы, для каждой специальности найти хорошего зарубежного партнера, чтобы готовить совместные кадры. Кроме того, планируем открыть новые лаборатории, как образовательные, так и исследовательские. Мы будем расширяться, искать партнеров, где можем, своими силами, конечно, осуществлять проекты образовательных программ, где не хватает у нас возможностей, привлекать зарубежных партнеров. И главная задача наша – быть всегда на передовой.

– Удачи вашему вузу и дальнейшего прогрессивного роста!