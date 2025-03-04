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События

КБТУ вернули в собственность государства

КБТУ вернули в собственность государства, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 14:42 Фото: kbtu.edu.kz
Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) теперь принадлежит государству, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной в депозитарии финансовой отчетности. Из него следует, что новым владельцем КБТУ с 27 февраля 2025 года является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", единственным учредителем и участником которого является правительство РК.

АО "Казахстанско-Британский технический университет" было создано постановлением правительства Казахстана 3 августа 2001 года. С казахстанской стороны учредителем выступило правительство РК в лице Министерства образования и науки, с британской стороны партнерами КБТУ стали посольство Великобритании в Казахстане и Британский совет.

С 2003 года единственным акционером АО "КБТУ" было АО "НК "КазМунайГаз" (постановление правительства РК от 26 сентября).

В 2018 году пакет акций Казахстанско-Британского технического университета в рамках исполнения программы приватизации, утвержденной постановлением правительства РК №1141 от 30.12.2015 года, был куплен Общественным фондом "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 12 июля 2023 года. А в сентябре того же года постановлением правительства было создано ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

Предметами деятельности компании определено управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами республики.

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Напомним, ночью 11 января 2025 года на четвертом этаже здания Казахстанско-Британского технического университета произошел пожар, которому присвоили повышенный третий ранг. Тушение осложняли конструктивные особенности объекта и наличие скрытых очагов горения. Потушить огонь сотрудникам ДЧС Алматы удалось после 01:00 12 января.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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