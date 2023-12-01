Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы

В Алматы на линии запустили еще 17 новых троллейбусов, сообщает Zakon.kz.

На сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, 19 из которых были задействованы на маршрутах №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. В Алматы на указанные маршруты запущено еще 17 новых троллейбусов.



"По мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы, в итоге по всем девяти маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов", – рассказали в акимате.

Как сообщалось ранее, троллейбусный парк №1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG. Подвижной состав обновляется впервые за 11 лет по поручению акима Алматы Ерболата Досаева.

Новые "Ютонги" оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения пассажиров, в том числе могут проехать на аккумуляторе при отключении электричества.