Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы

Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на линии запустили еще 17 новых троллейбусов, сообщает Zakon.kz.

На сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, 19 из которых были задействованы на маршрутах №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. В Алматы на указанные маршруты запущено еще 17 новых троллейбусов.

"По мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы, в итоге по всем девяти маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов", – рассказали в акимате. 

Как сообщалось ранее, троллейбусный парк №1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG. Подвижной состав обновляется впервые за 11 лет по поручению акима Алматы Ерболата Досаева.

Новые "Ютонги" оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения пассажиров, в том числе могут проехать на аккумуляторе при отключении электричества.

Читайте также

люди
Поддержка лиц с инвалидностью всегда в центре внимания главы государства
Граждане каких стран чаще всего пытаются незаконно попасть в Казахстан
Из каких стран чаще всего пытаются незаконно попасть в Казахстан
КБТУ
КБТУ: Быть лидером подготовки специалистов, сохраняя исторический вид
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: