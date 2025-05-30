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Общество

Акимат Алматы сделал заявление по пробивке проспекта Абая

Алматы, проспект Абая, пробивка, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 16:29 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в целях повышения мобильности горожан и развития Алматинской агломерации продолжается пробивка радиальных дорог, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2025 года рассказали в акимате южной столицы:

"Сегодня открыто движение по пробивке пр. Абая до границы города. Управлением городской мобильности завершены работы по проезжей части последнего участка от ул. Строительная до границы города протяженностью 600 м. Продолжается устройство тротуаров, велодорожек по обеим сторонам дороги, вспомогательных проездов и благоустройство прилегающей территории".

Власти мегаполиса напомнили, что общая протяженность пробивки проспекта от ул. Б. Момышулы составляет 5,3 км.

"В рамках пробивки построена шестиполосная дорога, мостовое сооружение через реку Каргалинка, транспортная развязка на пересечении с ул. Ашимова, 6 надземных пешеходных переходов и 4 светофорных объекта".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что на сегодня Управлением городской мобильности Алматы произведена пробивка ул. Монке би, а также продолжаются работы по пробивке пр. Рыскулова, улиц Саина, Северное кольцо и Тлендиева.

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В двух районах Алматы перекроют участки улиц на длительный срок

20 мая 2025 года сообщалось, что в Алматы ограничат движение из-за пробивки пр. Абая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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