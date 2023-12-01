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Какое будущее ждет казино в Конаеве

Будут ли закрывать казино в Конаеве Фото: pixabay
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК 1 декабря ответил на вопрос о том, будут ли закрывать казино в Конаеве, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Конаеве работают пять казино, есть и другие субъекты игорного бизнеса. Судя по ответу акима, закрывать их пока не планируют.

"Если собрать околоигорную сферу и тех людей, которые заняты там на работе, это почти 7,5 тысячи человек. Для города, где проживают 64 тысячи человек, это большой удельный вес. В прошлом году порядка 90 млрд тенге налогов уплатили субъекты игорного бизнеса".Марат Султангазиев

Аким Алматинской области высказался и о проблеме лудомании. Он отметил, что в казино достаточно жесткие правила: чтобы туда зайти, нужно иметь большие деньги. Также по обращению родных или правоохранительных органов человеку могут запретить вход в казино.

"Наверное, больше нужно бороться с онлайн-казино и лудоманией, которая распространяется через мобильный интернет".Марат Султангазиев

В 2022 году министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщал, что ведомство рассмотрит вопрос о дальнейшей работе казино в Конаеве.

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