Новая соцвыплата, Нацбанк обратился к казахстанцам, будущее казино в Конаеве – итоги дня

Новую соцвыплату будут получать казахстанские шахтеры. Нацбанк обратился к казахстанцам из-за нового вида мошенничества. Какое будущее ждет казино в Конаеве. Главные события за 1 декабря 2023 года – в материале Zakon.kz.

Новую соцвыплату будут получать казахстанские шахтеры

Министерство труда разработало проект Правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия для работников, занятых во вредных условиях труда.

В пояснительной записке говорится, что целью принятия проекта приказа является реализация подходов по повышению социального обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста.

Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам

Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с использованием искусственного интеллекта.

"Злоумышленники заблаговременно собирают сведения о близких родственниках и знакомых из открытых источников. Это социальные сети, взломанные базы данных и персональные данные, размещенные в интернете. Далее злоумышленниками совершаются телефонные звонки с неизвестных или анонимных номеров для записи голосовых данных", – говорится в сообщении.

По данным НБК, используя полученные голосовые записи и программы, обработанные с помощью искусственного интеллекта, злоумышленники выдают себя за родственников или близких потенциальных жертв с целью получения персональных данных или денежных средств.

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Какое будущее ждет казино в Конаеве

Аким Алматинской области Марат Султангазиев ответил на вопрос о том, будут ли закрывать казино в Конаеве. Сейчас в Конаеве работают пять казино, есть и другие субъекты игорного бизнеса. Судя по ответу акима, закрывать их пока не планируют.

"Если собрать околоигорную сферу и тех людей, которые заняты там на работе, это почти 7,5 тысячи человек. Для города, где проживают 64 тысячи человек, это большой удельный вес. В прошлом году порядка 90 млрд тенге налогов уплатили субъекты игорного бизнеса". Марат Султангазиев

Аким Алматинской области высказался и о проблеме лудомании. Он отметил, что в казино достаточно жесткие правила: чтобы туда зайти, нужно иметь большие деньги. Также по обращению родных или правоохранительных органов человеку могут запретить вход в казино.

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Инфляция в Казахстане: что подорожало под конец года

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2023 года показатель годовой инфляции в Казахстане составил 10,3%. Под конец года в стране подорожали коммунальные услуги и овощи.

В ноябре 2023 года месячный рост цен составил 1%. При этом заметнее всего подорожали овощи и коммунальные услуги.

Цены на центральное отопление в ноябре выросли на 16,1%. Горячая вода подорожала на 8,1%. Зато почти не изменились цены на электрообогреватели (+0,8%), хотя электроэнергия за год стала дороже на 16,7%.

Из продуктов под конец года заметно подорожали огурцы (+42,1%) и помидоры (+39%). Снизились цены на морковь (-6,3%), картофель (-5,7%) и лук (-4,4%).

Кому запретят брать кредиты в Казахстане

Зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов рассказал, какие ограничения на выдачу кредитов хотят ввести в Казахстане.

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По оценкам АРРФР сегодня в Казахстане 1,5 млн проблемных заемщиков с просрочкой по кредитам более 90 дней. С каждым банком, микрофинансовой организацией, коллекторским агентством АРРФР заключило индивидуальные планы, определило список конкретных заемщиков, и как по ним будут работать, чтобы снизить долговую нагрузку. На это есть несколько путей.

"Чтобы в будущем не было новых заемщиков, которые будут испытывать финансовые сложности, мы хотим законодательно ввести запрет на выдачу кредита тем, у кого уже есть один проблемный кредит, пока он не закроет его. Хотим ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы видим, что они выдаются часто на сумму свыше 100 млн тенге. Иногда до 1 млрд тенге доходят займы. Это наверное, заем, который получен на предпринимательские цели. Чтобы не наращивать долг на население, мы хотим ограничить верхнюю планку потребительских займов. Лимит пока отрабатываем вместе с банковским сообществом". Олжас Кизатов

Токаев в Дубае: с кем встретился президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита. Он проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

Главу государства встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.

В Казахстане с 1 декабря водителей начнут штрафовать за летние шины

Согласно законодательству, с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины на своем транспортном средстве.

"При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер", – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек на брифинге.

Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (17 250 тенге). Если в течение года водитель допустит повторное нарушение, то сумма штрафа составит 10 МРП (34 500 тенге).

В Казахстане утвердили форму заявления о размещении петиции

Министр культуры и информации РК приказом от 28 ноября 2023 года утвердил форму письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе, а также форму решения по результатам рассмотрения петиции.

В частности, форма петиции содержит:

фамилию, имя, отчество заявителя;

ИИН, адрес фактического места проживания и прописки, контактный телефон.

доводы и предложениями по предмету петиции, которая подается в адрес госоргана (наименование государственного органа, местного представительного или исполнительного органа).

Сколько молодых горожан смогут получить ипотеку по программе "Алматы жастары"

До конца 2023 года по программе "Алматы жастары" дополнительно выделят 965 млн тенге. Это позволит выделить больше ипотечных займов для молодых алматинцев.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, поддержку жилищной программы "Алматы жастары" продолжат по инициативе акима Ерболата Досаева. В мегаполисе выделят дополнительные ипотечные кредиты молодым горожанам.

"Из бюджета будет выделено дополнительно 965 млн тенге. Это позволит предоставить дополнительно 55 ипотечных займов для молодых граждан, которые трудятся в социальной, правоохранительной, коммунальной и других сферах", – сказал Канат Сухамбеков, руководитель управления финансов Алматы, на XI сессии маслихата.

Участки стоимостью 326 млн тенге: земельные махинации выявили в Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области в отношении должностных лиц акимата Толебийского района начато досудебное расследование "по факту мошенничества в особо крупном размере выраженное в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района".

"В частности, по уголовному делу руководитель отдела земельных отношений подозревается в том, что он, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору со своим предшественником незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге", – говорится в сообщении.

Камер "Сергек" станет больше в Алматы

Руководитель Управления цифровизации Алматы Олжас Жанабек рассказал, что в городе появятся еще 300 камер "Сергек" с улучшенным функционалом.

"ТОО "Көркем Телеком" установит 300 камер "Сергек" с улучшенным функционалом, инфракрасной вспышкой, не изменяя утвержденную договором стоимость обслуживания АПК на линейных участках. Таким образом, к апрелю следующего года планируется функционирование 1641 "Сергека" (9094 камер)", – сообщил руководитель Управления цифровизации Олжас Жанабек.

Казахстанских работников будут страховать по-новому

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК разработало пакет поправок в законодательство, предусматривающий совершенствование системы обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. Соответствующий законопроект принят Мажилисом и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

Кроме того, как подчеркнули в Минтруда, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года

В декабре в Казахстане традиционно отмечается День Независимости.

В этом году День Независимости – 16 декабря – выпадает на субботу, это значит, что у казахстанцев появится дополнительный выходной в понедельник.

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Таким образом, казахстанцы на День Независимости отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе: 16, 17, 18 декабря;

при шестидневной рабочей неделе: 16 и 17 декабря.

Всего на декабрь приходится 11 выходных и 20 рабочих дней.

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Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане

В ближайшие дни под влиянием ложбины активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

"3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель", – рассказали синоптики.

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