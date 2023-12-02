Без отопления оставила жителей Уральска компания-поставщик из-за "мощного насоса"

Многоэтажный дом в Зачаганске, пригороде Уральска, намеренно отключили от подачи тепла из-за слишком мощного насоса, который оставлял без отопления соседние жилые дома, сообщает Zakon.kz.

Жильцы дома отмечают, что отключения тепла в квартирах стало частым явлением, начиная с прошлого года. При этом, тепло в многоквартирном доме отключает местная компания-поставщик, отмечают жильцы. Об этом пишет Мой город.

""Жайыктеплоэнерго" отключили нам отопление четыре дня назад. Сказали, что из-за нас в соседние дома не идёт тепло. Нам акимат поставил шайбу, подача воды снизилась, из-за этого сгорел мотор. Под новый год мы 10 дней сидели без отопления. Жильцы за свой счет сделали ремонт, деньги собирали 15 дней. Вышло 1,2 миллиона тенге. Нам акимат снова поставил шайбу и отопление снова пропало", – говорят местные жители.

В квартирах многоэтажки в преддверии зимы стало настолько холодно, что дети начали простывать, говорят жильцы. Греться люди выходят на улицу – пока сохраняется хорошая погода, теплее оставаться на свежем воздухе, чем в остывшем доме.

В компании, которая поставляет тепло в дома отмечают, что причиной стали насосы, они слишком мощные и оставляют без отопления соседние дома. Но менять оборудование не собираются.

"В этом доме стоят большие насосы – их два по 5,5 киловатт. При их включении страдают другие дома, они забирают всё тепло с теплотрассы. Поэтому мы эти дома ограничили, шайбировали, чтобы было равномерное распределение (...) Насосы менять не будем, немножко переварим их, но тепло распространяться будет равномерно". Бекболат Камешов, заместитель генерального директора ЖТЭ

Он утверждает, что дома были построены по авторскому проекту и поставщики тепла не принимают их, но продолжают обслуживать. Оборудование установили, говорит Камешов, также авторы проекта.

В акимате округа пообещали устранить проблему после возмущений жильцов, но дать гарантий, что отключения не повторятся не могут.

Ранее жильцы жилого комплекса "Радужный берег" в Алматы пожаловались на то, что из-за определенных должников весь дом отрезали от отопления.