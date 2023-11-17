В Алматы жильцы крупного ЖК могут остаться без тепла, электричества и воды

Жильцы жилого комплекса "Радужный берег" в Алматы пожаловались на то, что из-за определенных должников весь дом отрезали от отопления. Корреспондент Zakon.kz выяснил, сколько собственники квартир еще будут сидеть без тепла.

Совсем не радужная обстановка сложилась в ЖК по адресу улица Майлина, 54. В городе давно начат отопительный сезон, однако 13-этажное здание четвертые сутки отрезано от газа. Таким карательным методом поставщик наказал несколько десятков должников. В результате мерзнут больше тысячи жильцов, в числе которых дети, старики, люди с инвалидностью. Причем они исправно платят за коммунальные услуги. Устав мерзнуть в своих квартирах, они вышли к журналистам, чтобы выразить недовольство.

"Четвертые сутки мерзнем. Повезло, что на улице тепло. Но по ночам жутко холодно. Приходится спать в одежде. Дети болеют. Эта проблема из года в год повторяется. Прошлой осенью мы уже с жильцами во дворе костер разжигали, чтобы согреться, кушать приготовить. В этот раз терпение лопнуло", – признается хозяйка одной из квартир Зухра Кадырова.

Фото: Zakon.kz

Периодические перебои электроэнергии, газа и подачи воды возникают из-за того, что ЖК находится не на балансе акимата, а в частных руках – застройщика Тauba Invest. Это некий посредник, которому жильцы оплачивают за коммунальные услуги, а он уже далее передает оплату поставщику.

"10 лет дом просто бесхозно эксплуатируется. В нашем доме котельная и горячая вода зависят от газа. Котельная относится к компании Rubi Houses, холодная вода – Ruby house plus. Это все аффилированные компании Тauba Invest, к ней же привязана электроэнергия. Нам выставляют долг только за газ 3,5 миллиона тенге. В подъезде висит список должников, и среди них никого из нас нет. Мы просим показать квитанции, доходят ли наши деньги по назначению, но нам в этом отказывают. Теперь нам грозят отключением электроэнергии, якобы тоже из-за долга в размере 4,5 миллиона тенге", – сказала председатель ОСИ Нурия Суменова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От компании Тauba Invest с жильцами переговорила бухгалтер Наталья Суслова. Имена и квартиры должников она не назвала. Зато сообщила им, что предприятие даже за свой счет покрыло часть задолженности.

"На 1 октября долг по газу был свыше трех миллионов тенге. Этот долг накопился за весь период с момента запуска дома, то есть за 10 лет. Приехали представители АО "КазТрансГаз Аймак" и отключили его. Чтобы договориться снова подключить топливо, директор оплатила им 1,2 миллиона тенге. Когда нам говорят, что отключат электроэнергию или газ, мы сразу подключаемся, начинаем искать деньги, чтобы перекрыть долги. В этот раз мы отключили потому, что на улице тепло. А зимой никто ведь не имеет права делать это. Частные судебные исполнители уже занимаются вопросом выбивания долга, это пока что досудебная мера", – пояснила Наталья Суслова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Турксибского района Болат Байдильдаев добавил: из-за того, что погашена лишь часть долга, поставщики дали тепло до конца года. Но если не будет выплачена оставшаяся сумма, то жесткие меры будут продлены.

"Жилой комплекс является одним абонентом. Поэтому сумма газа начисляется общая. За потребление "КазТрансГазу" платит Тauba Invest. Сети этого объекта и обслуживание они оставили у себя. Мы с компанией поговорим, дадим разъяснение, что из-за долга, который идет с 2013 года, страдают все жильцы. Который месяц монополист направляет нам письмо, что долг образовался большой, и они намерены отключить газ. Мы постоянно откладывали, но так ведь не может продолжаться. По просьбе акимата и из-за того, что часть долга погашена, временно подключили отопление до конца года. Если ситуация останется без изменения, меры будут приняты", – отметил руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района Алматы.

Фото: Zakon.kz

Жильцы просят уполномоченные органы трезво оценить ситуацию, разобраться с должниками и попросту не наказывать их.

"У меня нет долгов. У всех, кто здесь стоит, 0 тенге за долг. Там от силы 20 квартир должны из числа 334 имеющихся. Почему я страдаю из-за отключения услуг, если плачу своевременно? Зачем тогда я плачу, кому и за что? За то чтобы просто похвастаться, что у меня квитанция с нулевой задолженностью? Я что, должна из своего кармана заплатить долг соседа или выбивать из него долги?" Собственница квартиры Нагима Бумагина

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пока жильцам комплекса, районным чиновникам и управляющей компании, к которой относится дом, удалось договориться и частично решить проблему. Правда, ненадолго. Поставщики услуг готовы еще немного подождать, а после полностью отключить от всех благ цивилизации жилой массив.

Чтобы не допустить повторного отключения тепла, воды, газа и электроэнергии, жители комплекса намерены обратиться в суд на компанию, которая выступает посредником и сейчас обеспечивает жильцов "Радужного берега" коммунальными благами.