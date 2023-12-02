В двух мегаполисах ожидается повышенное загрязнение воздуха

В субботу, 2 декабря, синоптики прогнозируют высокое содержание вредным примесей в воздухе над Алматы и Шымкентом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях жителей и гостей Алматы и Шымкента. Высокое содержание загярзняющих воздух веществ будет в мегаполисах в субботу, 2 декабря.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты рассказали о погоде, которая будет в Алматы в ближайшую неделю. Подробный прогноз можно прочесть здесь.