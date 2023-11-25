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Повышенное загрязнение воздуха ожидается в мегаполисе

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в мегаполисе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе Алматы в субботу, 25 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Алматы, которые ожидают гостей и жителей мегаполиса в субботу, 25 ноября.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне в пресс-службе Казгидромет рассказали о штормовой опасности в Астане и 13 регионах страны. Жителей ожидает туман, гололед, метель и шквалистый ветер.

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Казгидромет Алматы Казахстан
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