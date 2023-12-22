Аида Балаева: Димаш Кудайберген – лучший представитель казахстанской молодежи

На церемонии награждения обладателей государственной молодежной премии "Дарын" 22 декабря министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, кого считает ориентиром для казахстанской молодежи, сообщает Zakon.kz.

В церемонии награждения обладателей государственной молодежной премии "Дарын" участвовали глава Министерства культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса, общественные деятели, лауреаты премии.

Выступая перед участниками мероприятия, Аида Балаева отметила, что "Дарын" – главная награда для молодежи Казахстана.

"Глава государства, всецело поддерживая талантливую молодежь, всегда уделяет внимание новому качеству нации. Нации, способной занять достойное место в большой семье человечества и показать миру свои достижения. Президент убежден, что в основе общества должны стоять интеллектуалы: молодые ученые, прагматичные бизнесмены, деятели культуры, спортсмены". Аида Балаева





Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Глава министерства подчеркнула, что масштабные реформы президента Касым-Жомарта Токаева в последние годы ориентированы на воспитание достойного подрастающего поколения. В основе этого воспитания лежат пять простых, но значимых требований: образованность, трудолюбие, честность, ответственность и профессионализм.



"Я уверена, что такие же качества присущи и лауреатам премии "Дарын". Одним из ярких обладателей премии является наш Димаш Кудайберген. Он – лучший представитель казахстанской молодежи, патриот, прославляющий своим искусством Казахстан, культуру и язык нашей страны на весь мир, человек с богатым внутренним миром, доброй душой. Димаш – пример для подражания. Без сомнения, он и его путь являются ориентиром для молодежи". Аида Балаева





Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Аида Балаева указала, что талантливые представители молодежи должны служить примером для следующих поколений и пропагандировать среди ровесников важнейшие ценности: добросовестный труд, взаимное уважение, здоровый образ жизни, соблюдение общественной культуры, саморазвитие и позитивный настрой.



В 2023 году государственные органы и общественные объединения представили на соискание премии "Дарын" свыше 340 кандидатур. Из них 110 – в номинации "Наука", 21 – "Дизайн и изобразительное искусство", 27 – "Спорт", 49 – "Театр и кино", 12 – "Эстрада", 10 – "Журналистика", 28 – "Народное творчество", 32 – "Креативные инициативы", 28 – "Литература", 30 – "Классическая музыка".

Обладателями государственной премии "Дарын" стали 19 представителей казахстанской молодежи. Каждому из них вручили диплом, нагрудный знак и денежную премию.

Ранее Аида Балаева призвала молодежь не бросаться из крайности в крайность.