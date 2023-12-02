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Более 106 тысяч детей охвачены дополнительным образованием в Акмолинской области

детский сад Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Для формирования и совершенствования творческих способностей детей, способствующих повышению нравственного, культурного, физического и интеллектуального уровня развития во внеурочное время акмолинским детям предоставлена возможность получать дополнительное образование.

Об этом подробнее проинформировали в управлении образования Акмолинской области.

"В области действует 51 организация дополнительного образования детские музыкальные школы, художественные школы, центры детско-юношеского творчества, дворовые клубы, станции юных техников, натуралистов, где занимаются более 22 тысяч детей. Более 106 тысяч детей занимаются в школах. Это 2637 кружков и 2198 спортивных секций", - сообщили в управлении образования Акмолинской области.

Сообщается, что в регионах ведется практика: за счет организаций дополнительного образования открываются кружки и секции в сельских школах, в прошлом году в 84 школах, в этом году дополнительно открыто в 10 школах.

Кроме того, согласно предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", требуется строительство 100 крупных объектов организаций дополнительного образования.

К тому же, до 2026 года запланировано введение 3 новых объектов дополнительного образования, это дворец школьников в городе Косшы за счет частных инвестиции и две школы искусств из местного бюджета в Сандыктауском районе и городе Степногорск. В управлении образования особенно отметили вклад в развитие образования региона местных предпринимателей.

"Открытие данных объектов позволит увеличить охват детей и сеть организаций дополнительного образования. Сегодня считаем необходимым отметить работу бизнес – сообществ, которые всегда неравнодушны к проблемам воспитания детей", - добавляют в управлении образования.

Представители бизнеса ежегодно примают участие в акции "Дорога в школу". Например, общественным фондом "Акниет" было приобретено для школьников более тысячи рюкзаков с канцелярскими товарами на сумму 11,2 млн. тенге, частным благотворительным фондом "DAULETTEN" была оказана помощь на сумму 1,5 млн. тенге, частным учреждением "Центр социального взаимодействия и коммуникаций" при АО "Самрұк-Қазына" оказана помощь на сумму 23,4 млн. тенге.

Касательно организации летнего отдыха и оздоровления детей наши индивидуальные предприниматели также принимают активное участие, товарищество с ограниченной ответственностью "ВЭЛНЕС РИЗОТ" в течение года охватывают отдыхом и досугом детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе отеля "Лес" в Бурабайском районе. Ежегодно ТОО "Родина" в преддверии летнего сезона приобретает путевки на отдых детей Целиноградского района.

К слову, охват дополнительным образованием в регионе на сегодня составляет 76,6 процента.

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Айсулу Омарова
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