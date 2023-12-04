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Виртуальную юрту разработали школьники Семея

Виртуальную юрту разработали школьники Семея Фото: пресс-служба управления образования Абайской области
Два девятиклассника разработали виртуальный проект "VR қазақ үйі", который погружает в быт и традиции казахского народа при помощи виртуальной реальности. Для перехода в виртуальную юрту необходимы только очки, сообщает Zakon.kz.

Жангасыр Муратулы и Айлат Дулатулы учатся в девятом классе гимназии имени Абая в Семее. Старшеклассники разработали виртуальную юрту, в которую можно попасть при помощи очков виртуальной реальности, пишет Semeyainasy со ссылкой на пресс-службу управления образования Абайской области.

"VR қазақ үйі" предоставляет уникальную возможность пройти через виртуальные двери казахского дома, используя специальные очки. Внутри, пользователи могут не только насладиться аутентичной атмосферой, но и участвовать в национальных играх, таких как стрельба из лука и асық ату. Пользователи могут взаимодействовать с национальными предметами, такими как домбра, меч, тростниковые одеяла и сундуки с орнаментом.

Ранее школьник из Абайской области Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа.

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