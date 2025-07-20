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События

Казахская юрта получила международную награду

Современная казахская юрта получила международную награду Design Educates Awards 2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 06:15 Фото: designeducates
Алматинский проект современной казахской юрты победил в номинации Architectural Design на международной премии Design Educates Awards 2025, сообщает Zakon.kz.

На своем сайте премия отмечает проекты со всего мира. По мнению организаторов, эти проекты не только красиво выглядят, но и несут образовательную и культурную ценность. Поэтому современная интерпретация традиционной казахской юрты была признана примером архитектурного проекта, сочетающего национальные традиции и современные идеи.

"Планировка юрты стратегически распределяет спальни и рабочие зоны по периметру площадью 25 кв. м, а также централизованную зону для кухни и туалета", – говорится на сайте премии Design Educates Awards 2025.

В проекте использованы экологичные материалы. Например, клееная фанера с теплозащитным слоем из базальтового волокна для стеновых секций.

Фото: designeducates

В начале июля слабовидящие и незрячие работники павлодарского филиала Казахского общества слепых остались без работы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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