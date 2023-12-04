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Интервал в 5 минут: в метрополитене Алматы запустили дополнительный состав

Интервал в 5 минут: в метрополитене Алматы запустили дополнительный состав Фото: Zakon.kz
По результатам анализа пассажиропотока в метро Алматы увеличено количество составов, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, теперь в часы пик на линии будут курсировать 11 составов, что позволит снизить интервал движения до 5 минут 38 секунд.

"С началом учебного года пассажиропоток в метрополитене увеличился с 70 тыс. до 90 тыс. пассажиров в день. Анализ показал планомерный рост количества пассажиров до 100 тысяч в сутки, в связи с чем было принято решение о запуске дополнительного подвижного состава. Каждый состав состоит из четырех вагонов, общей вместимостью более 900 человек", – рассказали в акимате. 

Метрополитен Алматы открыли 1 декабря 2011 года, на сегодня действуют 11 станций. Ведется работа по строительству дальнейших четырех станций первой линии.

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